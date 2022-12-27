«Игра в кальмара» дала жару: в Корее наращивают господдержку производителей сериалов

Новости из Южной Кореи: правительство этой страны собирается увеличить государственную поддержку создателям сериалов, чтобы повторить успех «Игры в кальмара», ставшей «бумом» 2021 года в онлайн-кинотеатре Netflix.

27 декабря местное министерство культуры, спорта и туризма представило планы по поддержке сериального сектора, и они воодушевляющие. Так, если в 2022 году за счет бюджетных средств было профинансировано 9 сериалов на сумму 7,4 миллиона долларов, то в 2023 году господдержка будет оказана 18 проектам в размере 30 миллионов. Кроме того, чиновники намерены выделить около 6 миллионов на подготовку и переобучение специалистов на фоне нехватки кадров в быстрорастущем секторе стриминговых сервисов.