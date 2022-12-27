«Игра в кальмара» дала жару: в Корее наращивают господдержку производителей сериалов

«Игра в кальмара»

Сериал «Игра в кальмара». Фото: Global Look Press

Власти восточной страны хотят повторить успех корейского хита Netflix.

Новости из Южной Кореи: правительство этой страны собирается увеличить государственную поддержку создателям сериалов, чтобы повторить успех «Игры в кальмара», ставшей «бумом» 2021 года в онлайн-кинотеатре Netflix.

27 декабря местное министерство культуры, спорта и туризма представило планы по поддержке сериального сектора, и они воодушевляющие. Так, если в 2022 году за счет бюджетных средств было профинансировано 9 сериалов на сумму 7,4 миллиона долларов, то в 2023 году господдержка будет оказана 18 проектам в размере 30 миллионов. Кроме того, чиновники намерены выделить около 6 миллионов на подготовку и переобучение специалистов на фоне нехватки кадров в быстрорастущем секторе стриминговых сервисов.

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А еще власти Южной Кореи намерены помогать отечественным продюсерским компаниям и создавать условия для показа их сериалов на местных потоковых сервисах, чтобы бороться с мировыми стриминговыми гигантами, тем же Netflix.

По материалам информационного агентства «Ренхап»

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