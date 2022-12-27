Данила Козловский и его демоны: сериал «13 клиническая» станет доступен на еще одной онлайн-площадке

С 29 декабря все серии популярного сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой станут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра Kion.

По сюжету, талантливый хирург попадает в 13-ю клиническую больницу, где врачи борются со сверхъестественными явлениями, например, изгоняют демонов из людей. Герой погружается в хитросплетения отношений персонала и его потусторонних пациентов, все больше сомневаясь в своей способности правильно определять — кто именно здесь «добро», а кто «зло». Постепенно, он понимает, что сам одержим сильным демоном, который до поры не спешит проявить себя. Каждая серия — это история борьбы медиков за жизнь очередного пациента, одержимого новой демонической сущностью.

«Мой герой Кирилл стал для меня одним из самых трудных и, одновременно, самых интересных профессиональных вызовов. И я уверен, что все, кто в той или иной степени, был причастен к этой истории, старались создать серьезный, хотя и развлекательный, жанровый сериал с захватывающим сюжетом и живым юмором, который бы отвечал интересам широкой аудитории, а не только интересам поклонников мистических и медицинских сюжетов», - говорит исполнитель главной роли Данила Козловский.

«За последнее время отечественный зритель очень вырос, стал более взыскательным и требовательным. И это заставляет индустрию подниматься на более высокий качественный уровень. Я очень надеюсь, что «13 клиническая» - это именно такой рывок вперед и вверх».