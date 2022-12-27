Данила Козловский и его демоны: сериал «13 клиническая» станет доступен на еще одной онлайн-площадке

С 29 декабря все серии популярного сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой станут доступны подписчикам онлайн-кинотеатра Kion.
По сюжету, талантливый хирург попадает в 13-ю клиническую больницу, где врачи борются со сверхъестественными явлениями, например, изгоняют демонов из людей. Герой погружается в хитросплетения отношений персонала и его потусторонних пациентов, все больше сомневаясь в своей способности правильно определять — кто именно здесь «добро», а кто «зло». Постепенно, он понимает, что сам одержим сильным демоном, который до поры не спешит проявить себя. Каждая серия — это история борьбы медиков за жизнь очередного пациента, одержимого новой демонической сущностью.
«Мой герой Кирилл стал для меня одним из самых трудных и, одновременно, самых интересных профессиональных вызовов. И я уверен, что все, кто в той или иной степени, был причастен к этой истории, старались создать серьезный, хотя и развлекательный, жанровый сериал с захватывающим сюжетом и живым юмором, который бы отвечал интересам широкой аудитории, а не только интересам поклонников мистических и медицинских сюжетов», - говорит исполнитель главной роли Данила Козловский.
«За последнее время отечественный зритель очень вырос, стал более взыскательным и требовательным. И это заставляет индустрию подниматься на более высокий качественный уровень. Я очень надеюсь, что «13 клиническая» - это именно такой рывок вперед и вверх».
«13 клиническая» — это целый мир со своими правилами, ценностями, целями и даже со своим языком, касательно медицинской терминологии. По мне в сериале тонко соблюден баланс мистики и реальности, она затягивает, в это больницу веришь. Вряд ли захочешь стать пациентом, но доктором точно. Ведьмы и демоны почти неотличимы от обычных представлений о человеке. А что есть норма изначально, это уже вопрос к зрителю, какие выводы он сделает», - отмечает актриса Паулина Андреева.
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Добавим, что шоураннером проекта выступил Андрей Золотарев - автор сценария таких кинохитов как «Притяжение» и «Лед», а также сериалов «Триггер», «Мастер», «Вне себя» и других. Изначально картина вышла в онлайн-кинотеатре «Иви».