«Наконец стало не стыдно!»: Яна Рудковская похвалила качество современных российских сериалов

Яна Рудковская считает, что отечественный кинематограф поднялся с колен, что касается сериалов. Она написала хвалебный пост о русских многосерийных картинах последних лет, отметив, что российский продукт наконец может конкурировать с американским.

«Очень расширилась линейка жанров. С «девяностых» по «десятые» мы, в основном, имели четыре категории сериалов: детективы с полицейским или бандитским жизнеописанием, исторические романы с дамами в кринолинах или крестьянских фартуках, семейные истории и ситкомы», - пишет Рудковская в Telegram.

«Своего рода революцию, помню, произвел сериал «Клуб», где мы снимались с Оксаной Лаврентьевой. Но именно ближе к 2020 году начался подъем - сериал «Чики» покорил всех! Свои сериалы начали презентовать не только киностудии, но и стриминговые платформы. И теперь - пожалуйста! Триллеры, комедии, драмы».