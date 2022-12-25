«Наконец стало не стыдно!»: Яна Рудковская похвалила качество современных российских сериалов

Яна Рудковская считает, что отечественный кинематограф поднялся с колен, что касается сериалов. Она написала хвалебный пост о русских многосерийных картинах последних лет, отметив, что российский продукт наконец может конкурировать с американским.
«Очень расширилась линейка жанров. С «девяностых» по «десятые» мы, в основном, имели четыре категории сериалов: детективы с полицейским или бандитским жизнеописанием, исторические романы с дамами в кринолинах или крестьянских фартуках, семейные истории и ситкомы», - пишет Рудковская в Telegram.
«Своего рода революцию, помню, произвел сериал «Клуб», где мы снимались с Оксаной Лаврентьевой. Но именно ближе к 2020 году начался подъем - сериал «Чики» покорил всех! Свои сериалы начали презентовать не только киностудии, но и стриминговые платформы. И теперь - пожалуйста! Триллеры, комедии, драмы».
«Монастырь» с Ивлеевой затронул вообще тему табуированную для современного зрителя - церковную. Да еще и смешал со светской разгульной жизнью. «Беспринципные» оказались бьющей в цель хроникой жизни Патриков. «Вампиры средней полосы» показали качество полнометражного фильма и по картинке, и по сценарию».
«В общем, за отечественный продукт в этой отрасли наконец стало не стыдно! Ни за каст, ни за сценарий, ни за съемки!»
В своей подборке Рудковская также отметила сериалы «Содержанки» и «Топи».
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