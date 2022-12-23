«Третий в постели»: Анна Михалкова проснется рядом с трупом в новом сериале

Завершены съемки нового комедийного сериала Kion «Третий в постели» — от режиссера Бориса Хлебникова («Аритмия», «Обычная женщина», «Свободное плавание»). Главные роли в проекте исполнили Анна Михалкова и Александр Робак, также в картине снялись Любовь Аксенова и Степан Девонин.
«Третий в постели» — это остросюжетная комедия о любви. Возрастные супруги устали от своего долгого брака, но их беременная дочь вместе с зятем решают помочь «предкам» сохранить семью и дарят тур в пятизвездочный отель в Турции. Родители соглашаются только ради того, чтобы не расстраивать дочку, но ни о каком восстановлении отношений не думают. Наоборот, жена вдрызг ссорится с мужем еще в самолете, требует развода и на первом же ужине начинает флиртовать с красавцем-турком, выпивает лишнего, а утром обнаруживает у себя в постели труп.
Так начинается эта необычная история, в которой найдется место опасным и веселым приключениям, шантажу, подвигам ради любимых и новому дыханию в отношениях.
Анна Михалкова и Александр Робак уже не впервые играют семейную пару у Бориса Хлебникова — вместе они снялись в сериале «Шторм», за роль в котором актриса получила «Золотого орла».
«Меня всегда раздражал геноцид взрослых героев в кино, и мне всегда хотелось сделать историю не про подростков, а про любовь людей, которые прожили многие года в браке, — говорит режиссер. — Дети выросли, они едут в путешествие и фактически знакомятся друг с другом заново. Не знаю, честно говоря, сколько раз Анна Михалкова и Александр Робак сыграли супругов, и это не относится к делу. Они лидеры своего поколения — выдающиеся артисты. На первой читке сценария Аня и Саша делали это здорово, обаятельно и смешно. Их герои узнаваемые, очень понятные. Это люди не из ниоткуда, а которых ты знаешь, ты и сам так много раз поступал».
Вслед за камерной комедией «Солнечная линия» о споре в паре Борис Хлебников продолжает рассказывать историю о семье и о том, что может случиться за годы брака, только теперь делает это от лица героев другого возраста. В новом сериале из шести эпизодов серьезное соседствует со смешным и даже абсурдным, а популярные актеры делают эту историю максимально близкой и понятной зрителям.
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Сериал «Третий в постели» выйдет в скором времени в онлайн-кинотеатре Kion.