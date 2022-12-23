«Третий в постели»: Анна Михалкова проснется рядом с трупом в новом сериале

Завершены съемки нового комедийного сериала Kion «Третий в постели» — от режиссера Бориса Хлебникова («Аритмия», «Обычная женщина», «Свободное плавание»). Главные роли в проекте исполнили Анна Михалкова и Александр Робак, также в картине снялись Любовь Аксенова и Степан Девонин.

«Третий в постели» — это остросюжетная комедия о любви. Возрастные супруги устали от своего долгого брака, но их беременная дочь вместе с зятем решают помочь «предкам» сохранить семью и дарят тур в пятизвездочный отель в Турции. Родители соглашаются только ради того, чтобы не расстраивать дочку, но ни о каком восстановлении отношений не думают. Наоборот, жена вдрызг ссорится с мужем еще в самолете, требует развода и на первом же ужине начинает флиртовать с красавцем-турком, выпивает лишнего, а утром обнаруживает у себя в постели труп.

Так начинается эта необычная история, в которой найдется место опасным и веселым приключениям, шантажу, подвигам ради любимых и новому дыханию в отношениях.