Героиня Полины Гагариной из драмы «Бывшие» получит собственный сериал

Онлайн-кинотеатр Start готовит спин-офф сериала «Бывшие» с Полиной Гагариной в главной роли. Об этом узнали зрители, которые пошли в кино на полнометражный фильм «Бывшие. Happy end», завершивший драматичную историю любви героев Любови Аксеновой и Дениса Шведова. В финальных титрах поклонники увидели тизер нового проекта под названием «Красные линии».

Героиней этой истории станет Елена Берн, или просто тетя Лена, в исполнении Полины Гагариной — дерзкая писательница и популярный коуч с миллионами подписчиков и таким же количеством проблем. Она появилась в третьем сезоне сериала и вышла такой яркой, что теперь ей готовят отдельное шоу.

«Мне кажется, мы нашли очень интересную историю, благодаря которой сможем по-новому посмотреть на вселенную «Бывших». Ее будут писать те же авторы, что работали над сериалом», — рассказал автор идеи и генеральный продюсер проекта Алексей Троцюк.

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Напомним, сериал «Бывшие» — это история пациентки и ее психолога, основанная на реальном опыте работы сценаристов в реабилитационных клиниках Москвы. Премьера картины состоялась в феврале 2018 года, заключительная серия третьего сезона вышла в марте 2021 года. Проект неизменно входит в топ самых популярных на Start. В 2020 году он вошел в десятку лучших российских сериалов по версии журнала Forbes.