Начнем 2023 год с «Женой олигарха»: названа дата премьеры второго сезона сериала

Вечером 9 января на канале СТС выйдет продолжение комедийного сериала «Жена олигарха». Во втором сезоне бывшая лондонская миллионерша в исполнении Елены Подкаминской решила сместить наглого мэра Добруйска, которого играет Алексей Маклаков, и сама встать во главе города.

Также в новых сериях снялись Антон Филипенко, Владимир Гостюхин, Кай Гетц, Маргарита Дьяченкова, Александр Обласов и Людмила Артемьева.

«Леночка — одна из любимых партнерш. Профессионал высочайшего класса! — говорит Маклаков о Подкаминской. — Она уникальна — и как актриса, и как женщина, и как мама. А ведь у нее трое детей, просто фантастика! Но как она при этом на площадке выкладывается на все сто процентов. Преклоняюсь перед ней!»

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