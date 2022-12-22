Начнем 2023 год с «Женой олигарха»: названа дата премьеры второго сезона сериала

Вечером 9 января на канале СТС выйдет продолжение комедийного сериала «Жена олигарха». Во втором сезоне бывшая лондонская миллионерша в исполнении Елены Подкаминской решила сместить наглого мэра Добруйска, которого играет Алексей Маклаков, и сама встать во главе города.
Также в новых сериях снялись Антон Филипенко, Владимир Гостюхин, Кай Гетц, Маргарита Дьяченкова, Александр Обласов и Людмила Артемьева.
«Леночка — одна из любимых партнерш. Профессионал высочайшего класса! — говорит Маклаков о Подкаминской. — Она уникальна — и как актриса, и как женщина, и как мама. А ведь у нее трое детей, просто фантастика! Но как она при этом на площадке выкладывается на все сто процентов. Преклоняюсь перед ней!»
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Большая часть съемок второго сезона проходила в Ставропольском крае. За южным колоритом Добруйска киношники отправились в Пятигорск, Георгиевск, Кисловодск, Минеральные Воды и Ессентуки. В кадр попали местные рынки, скверы, ДК, школы, городские площади, фонтаны и другие объекты. Самой массовой сценой сезона стал День города, который снимали на главной площади Георгиевска. Звездой праздника стал DJ Грув.
Смотрите сериал «Жена олигарха» с 9 января — с понедельник по четверг в 19:00 на канале СТС.