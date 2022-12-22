Начнем 2023 год с «Женой олигарха»: названа дата премьеры второго сезона сериала

«Жена олигарха»

Антон Филипенко и Елена Подкаминская на съемках сериала «Жена олигарха». Фото: канал СТС

Включайте СТС в первые рабочие дни января.

Вечером 9 января на канале СТС выйдет продолжение комедийного сериала «Жена олигарха». Во втором сезоне бывшая лондонская миллионерша в исполнении Елены Подкаминской решила сместить наглого мэра Добруйска, которого играет Алексей Маклаков, и сама встать во главе города.

Также в новых сериях снялись Антон Филипенко, Владимир Гостюхин, Кай Гетц, Маргарита Дьяченкова, Александр Обласов и Людмила Артемьева.

«Леночка — одна из любимых партнерш. Профессионал высочайшего класса! — говорит Маклаков о Подкаминской. — Она уникальна — и как актриса, и как женщина, и как мама. А ведь у нее трое детей, просто фантастика! Но как она при этом на площадке выкладывается на все сто процентов. Преклоняюсь перед ней!»

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Большая часть съемок второго сезона проходила в Ставропольском крае. За южным колоритом Добруйска киношники отправились в Пятигорск, Георгиевск, Кисловодск, Минеральные Воды и Ессентуки. В кадр попали местные рынки, скверы, ДК, школы, городские площади, фонтаны и другие объекты. Самой массовой сценой сезона стал День города, который снимали на главной площади Георгиевска. Звездой праздника стал DJ Грув.

Смотрите сериал «Жена олигарха» с 9 января с понедельник по четверг в 19:00 на канале СТС.

Читайте также