В России снимут отечественную версию турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

В России выйдет своя адаптация популярного в нашей стране турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Производством картины займутся компания «Медиаслово», АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию сериала покажут в эфире канала ТНТ, а также в Okko и Premier.
«Постучись в мою дверь» — это популярный турецкий ромком о простой флористке и красавчике-бизнесмене, которые вынуждено изображают пару. Два сезона картины вышли в 2020 и 2021 годах, однако до сих пор остаются хитами во многих странах мира.
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Напомним, что компания «Медиаслово», взявшаяся за российскую адаптацию, выпустила такие сериалы, как «Мертвое озеро», «Магомаев», «Беспринципные», «И снова здравствуйте!», «Обоюдное согласие», «The Телки» и другие.
«Русская версия самого успешного в России зарубежного формата будет отличаться от оригинала не только артистами и местом действия, которым станет Москва, но зрители увидят и сюжетные отличия, которые при этом сохранят общее обаяние драматургии проекта», — говорит генеральный продюсер «Медиаслова» Данила Шарапов.
Подробности о старте съемок и актерах будут объявлены позже.