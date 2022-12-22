В России снимут отечественную версию турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

В России выйдет своя адаптация популярного в нашей стране турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Производством картины займутся компания «Медиаслово», АО «Газпром-Медиа Холдинг» и онлайн-кинотеатром Okko. Российскую версию сериала покажут в эфире канала ТНТ, а также в Okko и Premier.

«Постучись в мою дверь» — это популярный турецкий ромком о простой флористке и красавчике-бизнесмене, которые вынуждено изображают пару. Два сезона картины вышли в 2020 и 2021 годах, однако до сих пор остаются хитами во многих странах мира.