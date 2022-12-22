Звезда «Сабрины — маленькой ведьмы» оказалась не в восторге от идеи перезапуска сериала

Главной звезде сериала «Сабрина — маленькая ведьма», актрисе Мелиссе Джоан Харт, уже 46 лет. На днях журналисты выловили на одном из мероприятий ее и спросили, как она относится к возможному перезапуску магического шоу — сейчас ведь модно реанимировать культовые телепроекты. Артистка высказалась об этой идее без всякого энтузиазма.

«Я просто не думаю, что это будет так же здорово, как оригинал. Не думаю, что есть какой-то способ (повторить успех. — Прим. авт.), — поделилась Мелисса с издание E! News. — Люди ностальгируют по тому, что у них было. Попытка воссоздать это может быть очень сложной, как мы уже видели».

Актриса напомнила, что в 2018–2020 годах Netflix уже пытался реанимировать сериал, выпустив «Леденящие душу приключения Сабрины» с молодой Кирнан Шипка в главной роли. Шоу получило неплохие отзывы, но продержалось два сезона и было закрыто.