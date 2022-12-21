Басков вслед за Киркоровым стал королем: вышел музыкальный хит для любителей шопинга

В рамках создания комедийного сериала «Евгенич» знаменитый певец Сергей Жуков написал необычную песню для своего коллеги Николая Баскова.

У последнего во втором сезоне картины большая роль — он сыграл двойника Евгенича, который пытается занять его место, пока главный герой сидит в тюрьме из-за происков конкурентов. Но в итоге Евгенич выходит на свободу и Басков просит написать ему песню. Так родился хит «Король распродаж», который можно посвятить всем любителям походов по магазинам.

«Я задаю на подиуме тренды, И как перчатки я меняю бренды. Завидует мне модная столица, Ведь в гардеробе можно заблудиться. Пустые траты наполняют сердце болью, А моя тайна в том, что не простой король я… Я король распродаж, я твой краш!» — поет Николай.

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«Золотой голос России» признался, что ему очень нравится песня, написанная Жуковым. Во многом благодаря ей он и согласился на съемки в этом проекте.

«В торговых центрах часто играет музыка, мне кажется, песня «Король распродаж» создаст прекрасное настроение всем любителям ходить по магазинам и не только. Особенно в период скидок! Она, несмотря на то, что написана в стилистике 90-х, получилась очень модной. Ну и повеселились мы на съемках от души», — говорит Николай.

Клип на песню «Король распродаж» можно увидеть в новой серии «Евгенича», которая выйдет на канале «Пятница!» 21 декабря в 22:00. Хотя, можете посмотреть его прям на нашем сайте: