Басков вслед за Киркоровым стал королем: вышел музыкальный хит для любителей шопинга

В рамках создания комедийного сериала «Евгенич» знаменитый певец Сергей Жуков написал необычную песню для своего коллеги Николая Баскова.
У последнего во втором сезоне картины большая роль — он сыграл двойника Евгенича, который пытается занять его место, пока главный герой сидит в тюрьме из-за происков конкурентов. Но в итоге Евгенич выходит на свободу и Басков просит написать ему песню. Так родился хит «Король распродаж», который можно посвятить всем любителям походов по магазинам.
«Я задаю на подиуме тренды,
И как перчатки я меняю бренды.
Завидует мне модная столица,
Ведь в гардеробе можно заблудиться.
Пустые траты наполняют сердце болью,
А моя тайна в том, что не простой король я…
Я король распродаж, я твой краш!» — поет Николай.
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«Золотой голос России» признался, что ему очень нравится песня, написанная Жуковым. Во многом благодаря ей он и согласился на съемки в этом проекте.
«В торговых центрах часто играет музыка, мне кажется, песня «Король распродаж» создаст прекрасное настроение всем любителям ходить по магазинам и не только. Особенно в период скидок! Она, несмотря на то, что написана в стилистике 90-х, получилась очень модной. Ну и повеселились мы на съемках от души», — говорит Николай.
Клип на песню «Король распродаж» можно увидеть в новой серии «Евгенича», которая выйдет на канале «Пятница!» 21 декабря в 22:00. Хотя, можете посмотреть его прям на нашем сайте:
Добавим, что во втором сезоне «Евгенича» снялись Шура, Кай Метов, Яна Рудковская и Гном Гномыч, Александр Овечкин и другие звезды спорта и шоу-бизнеса. Специальная новогодняя серия проекта выйдет на «Пятнице» 28 декабря. В ней примут участие Ваня Дмитриенко, IOWA, Mary Gu, Гарик Сукачев и другие артисты.