Для нового персонажа Харрисона Форда создали около 75 прототипов ковбойских шляп

18 декабря на видеосервисе Paramount+ стартовал показ сериала «1923» — приквела ковбойской драмы «Йеллоустон». Главные роли в новой картине исполнили суперзвезды Харрисон Форд и Хелен Миррен.

80-летний Форд прекрасно вжился в роль сурового ковбоя, который не намерен отдавать свою землю, но для его персонажа Джейкоба Даттона был важен не только актер, но и шляпа. Костюмер проекта Джени Брайант рассказала журналистам, что примерила на кинозвезду около 75 головных уборов, прежде чем нашла идеальный вариант.