Для нового персонажа Харрисона Форда создали около 75 прототипов ковбойских шляп

18 декабря на видеосервисе Paramount+ стартовал показ сериала «1923» — приквела ковбойской драмы «Йеллоустон». Главные роли в новой картине исполнили суперзвезды Харрисон Форд и Хелен Миррен.
80-летний Форд прекрасно вжился в роль сурового ковбоя, который не намерен отдавать свою землю, но для его персонажа Джейкоба Даттона был важен не только актер, но и шляпа. Костюмер проекта Джени Брайант рассказала журналистам, что примерила на кинозвезду около 75 головных уборов, прежде чем нашла идеальный вариант.
«Все дело в его шляпе, — цитирует ее издание Deadline. — Мы сделали так много прототипов для него. Разного цвета, с разными складками, разными полями, с разной высотой короны».
После долгих обсуждений киношники остановились на бледно-серой шляпе, которая даже получила собственное имя — Джейкоб. Ее Форд и носит в сериале. Этот аксессуар важен для картины так же, как и сам персонаж, утверждают создатели проекта. И старина Харрисон давно это доказал ролью Индианы Джонса.
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