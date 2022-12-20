Любовь при ужасных обстоятельствах: канал «Dомашний» покажет новую мелодраму «Бумеранг»

В Москве завершаются съемки 4-серийной мелодрамы «Бумеранг» для канала «Dомашний». Главные роли в картине играют актриса Орит Блейзер и актер Иван Зайцев.

Это история о девушке, попавшей в автомобильную аварию, в которой погибла другая женщина. Героиня решила помочь семье погибшей и предложила ее вдовцу работу. Тот не отказался: очень нужны деньги. Но со временем молодая бизнесвумен поняла, что невольно влюбилась в этого мужчину. Ее ждут череда головокружительных событий и испытаний, раскрытие тайн прошлого и самый непростой выбор в жизни.

«Наша история о тернистом пути к долгожданной и выстраданной любви, о сложностях женской судьбы, — говорит исполнительница главной роли Орит Блейзер. — О том, что нельзя опускать руки, ведь любовь случается всегда, иногда даже при ужасных обстоятельствах».

«Сюжет со всеми головокружительными коллизиями и обилием случайных совпадений выглядит почти невероятным, и, чтобы сделать его достоверным и убедительным для зрителей, мы стараемся рассказать нашу историю максимально искренне, — отмечает режиссер проекта Екатерина Двигубская. — Это история о живых людях с их страстями, страхами и ошибками. О том, что ложь во спасение часто приводит к еще более трагическим последствиям, чем мгновенная, порой болезненная реакция на правду, и расплата за нее настигает как бумеранг».

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