Любовь при ужасных обстоятельствах: канал «Dомашний» покажет новую мелодраму «Бумеранг»

В Москве завершаются съемки 4-серийной мелодрамы «Бумеранг» для канала «Dомашний». Главные роли в картине играют актриса Орит Блейзер и актер Иван Зайцев.
Это история о девушке, попавшей в автомобильную аварию, в которой погибла другая женщина. Героиня решила помочь семье погибшей и предложила ее вдовцу работу. Тот не отказался: очень нужны деньги. Но со временем молодая бизнесвумен поняла, что невольно влюбилась в этого мужчину. Ее ждут череда головокружительных событий и испытаний, раскрытие тайн прошлого и самый непростой выбор в жизни.
«Наша история о тернистом пути к долгожданной и выстраданной любви, о сложностях женской судьбы, — говорит исполнительница главной роли Орит Блейзер. — О том, что нельзя опускать руки, ведь любовь случается всегда, иногда даже при ужасных обстоятельствах».
«Сюжет со всеми головокружительными коллизиями и обилием случайных совпадений выглядит почти невероятным, и, чтобы сделать его достоверным и убедительным для зрителей, мы стараемся рассказать нашу историю максимально искренне, — отмечает режиссер проекта Екатерина Двигубская. — Это история о живых людях с их страстями, страхами и ошибками. О том, что ложь во спасение часто приводит к еще более трагическим последствиям, чем мгновенная, порой болезненная реакция на правду, и расплата за нее настигает как бумеранг».
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Создатели мелодрамы отмечают, что, работая над этой историей, они вдохновились двумя «случайными совпадениями» из реальной жизни. По их словам, иногда трагические события происходят для того, чтобы люди смогли «вернутся» на свой правильный жизненный путь, что-то понять и в итоге стать счастливыми.
Новый сериал «Бумеранг» скоро будет показан на «Dомашнем».