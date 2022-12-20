Когда в России появятся андроиды: в новом году на экраны выйдет сериал «Оливье и роботы»

В фантастическом сериале зрителей ждут роботы, клоны, искусственный интеллект и простые русские люди.

«Звучит удивительно, но я действительно играю семь разных персонажей. Все они — клоны, но каждый отличается своим характером, - говорит актер Егор Корешков. - Несмотря на то, что в истории много фантастического, она тем не менее о самых настоящих переживаниях — о надежде, предательстве, глупости, страхах и, конечно, о любви!»

«Если вы не знаете, что посмотреть в новогодние праздники, то «Оливье и роботы» будет как раз тем сериалом, который можно посмотреть вместе всей семьей, - рекомендует актриса Ирина Горбачева. - Это комедия про недалекое будущее, в которой можно увидеть себя и те тенденции, которые есть в жизни каждого из нас».

Создатели проекта признались, что они боятся того, что все их истории станут реальностью. Но слоган сериала говорит об обратном: «Так и будет».

Смотрите сериал «Оливье и роботы» с 1 января в онлайн-кинотеатре ivi, а 9 и 10 января – на канале ТНТ в 22:00.