Оставшись без ведьмака и Супермена, Генри Кавилл нашел себе новую роль в культовой франшизе

2022 год выдался тяжелым для британского актера Генри Кавилла. Сначала он потерял культовую роль ведьмака Геральта, а затем выяснилось, что и к роли Супермена ему не вернуться — уже не нужен.

Но разве мог такой красавчик остаться без крупных проектов с громкими названиями? Не успел Кавилл повесить на гвоздь красный плащ, как его позвали на главную роль в предстоящий сериал Amazon, который станет экранизацией компьютерной игры Warhammer 40,000, сочетающей в себе фэнтези и космическую фантастику. Еще одна крупная франшиза в копилку 39-летнего актера!

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, студия Amazon завершает переговоры о приобретении прав на экранизацию игры. Кавилл приглашен исполнить главную роль и стать исполнительным продюсером. Известно, что он является фанатом этой игры.

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