Оставшись без ведьмака и Супермена, Генри Кавилл нашел себе новую роль в культовой франшизе

2022 год выдался тяжелым для британского актера Генри Кавилла. Сначала он потерял культовую роль ведьмака Геральта, а затем выяснилось, что и к роли Супермена ему не вернуться — уже не нужен.
Но разве мог такой красавчик остаться без крупных проектов с громкими названиями? Не успел Кавилл повесить на гвоздь красный плащ, как его позвали на главную роль в предстоящий сериал Amazon, который станет экранизацией компьютерной игры Warhammer 40,000, сочетающей в себе фэнтези и космическую фантастику. Еще одна крупная франшиза в копилку 39-летнего актера!
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, студия Amazon завершает переговоры о приобретении прав на экранизацию игры. Кавилл приглашен исполнить главную роль и стать исполнительным продюсером. Известно, что он является фанатом этой игры.
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По сюжету Warhammer 40,000 в далеком космосе жесткого воюют милитаризированные расы людей, эльфов, орков, скелетоподобных андроидов и ужасных на вид тиранидов. Все они поклоняются своим жестоким богам.
Учитывая, сколько денег Amazon любит вкладывать в свои проекты, это будет грандиозный по масштабу сериал. Однако огромный бюджет что-то не очень помог студии сделать конфетку по вселенной «Властелина колец» — ее сериал «Кольца власти» 2022 года часто критикуют за растянутый сюжет и скучные диалоги.