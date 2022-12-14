Эскортницы, циники и вампиры: Kion назвал свои самые популярные сериалы 2022 года

«Жизнь по вызову»

Кадр из сериала «Жизнь по вызову». Фото: онлайн-кинотеатр Kion

А также анонсировал ожидаемые новинки 2023 года.

Онлайн-кинотеатр Kion подвел свои итоги 2022 года.

Самыми популярными сериалами на платформе стали:

  • драмеди о циничной чиновнице «Почка» с Любовью Аксеновой;
  • детективная драма Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой;
  • остросюжетный сериал об эскортницах «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным;
  • детектив о поиске социальной справедливости «Капкан на судью» с Александром Домогаровым;
  • драмеди Анны Пармас «Нереалити» с Ольгой Дибцевой;
  • третий сезон медицинской мелодрамы «Тест на беременность» со Светланой Ивановой;
  • детектив «Переговорщик» с Кириллом Пироговым;
  • комедийный мистический детектив «Сергий против нечисти» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко.

Также среди лидеров просмотров по-прежнему остаются детективы «Хрустальный» с Антоном Васильевым, «Коса» с Линдой Лапиньш и «Клиника счастья» с Дарьей Мороз. 

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    Также Kion обозначил главные премьеры своих оригинальных сериалов 2023 года: 

    • «Почка-2» с Любовью Аксеновой;
    • «Кеша» с Константином Богомоловым;
    • «Американки» по сценарию Василия Сигарева;
    • «Комплекс Бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым; 
    • «Меньшее зло» Виктора Шамирова;
    • «Единица Монтевидео» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт, 
    • «Сергий против нечисти - 2» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко; 
    • финальный сезон «Теста на беременность» со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте.

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