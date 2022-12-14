Эскортницы, циники и вампиры: Kion назвал свои самые популярные сериалы 2022 года

Онлайн-кинотеатр Kion подвел свои итоги 2022 года.

Самыми популярными сериалами на платформе стали:

драмеди о циничной чиновнице «Почка» с Любовью Аксеновой;

детективная драма Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой;

остросюжетный сериал об эскортницах «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным;

детектив о поиске социальной справедливости «Капкан на судью» с Александром Домогаровым;

драмеди Анны Пармас «Нереалити» с Ольгой Дибцевой;

третий сезон медицинской мелодрамы «Тест на беременность» со Светланой Ивановой;

детектив «Переговорщик» с Кириллом Пироговым;

комедийный мистический детектив «Сергий против нечисти» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко.

Также среди лидеров просмотров по-прежнему остаются детективы «Хрустальный» с Антоном Васильевым, «Коса» с Линдой Лапиньш и «Клиника счастья» с Дарьей Мороз.