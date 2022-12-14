Эскортницы, циники и вампиры: Kion назвал свои самые популярные сериалы 2022 года

Онлайн-кинотеатр Kion подвел свои итоги 2022 года.
Самыми популярными сериалами на платформе стали:
- драмеди о циничной чиновнице «Почка» с Любовью Аксеновой;
- детективная драма Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой;
- остросюжетный сериал об эскортницах «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным;
- детектив о поиске социальной справедливости «Капкан на судью» с Александром Домогаровым;
- драмеди Анны Пармас «Нереалити» с Ольгой Дибцевой;
- третий сезон медицинской мелодрамы «Тест на беременность» со Светланой Ивановой;
- детектив «Переговорщик» с Кириллом Пироговым;
- комедийный мистический детектив «Сергий против нечисти» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко.
Также среди лидеров просмотров по-прежнему остаются детективы «Хрустальный» с Антоном Васильевым, «Коса» с Линдой Лапиньш и «Клиника счастья» с Дарьей Мороз.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Также Kion обозначил главные премьеры своих оригинальных сериалов 2023 года:
- «Почка-2» с Любовью Аксеновой;
- «Кеша» с Константином Богомоловым;
- «Американки» по сценарию Василия Сигарева;
- «Комплекс Бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым;
- «Меньшее зло» Виктора Шамирова;
- «Единица Монтевидео» с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт,
- «Сергий против нечисти - 2» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко;
- финальный сезон «Теста на беременность» со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте.