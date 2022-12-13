Только не это! Кто в итоге погиб в сериале «Белый лотос»

В Сети закончили показывать второй сезон популярного сериала «Белый лотос». Многие поклонники удивлены неожиданной концовкой фильма. Предполагали все, но только не это.

В первой серии нам показали, что в море обнаружили тела нескольких гостей. И на протяжении сезона зрители гадали - кто же это мог быть. А погибла главная героиня Таня Маккуойд-Хант, которую сыграла актриса Дженнифер Кулидж.

Женщина упала с лодки и разбилась насмерть, но до этого ей удалось застрелить Квентина и его сообщников, прежде чем они смогли убить ее за ее деньги.

Все в шоке, и мы тоже.

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