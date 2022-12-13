Самые популярные сериалы 2022 года по версии портала IMDb

Международный портал IMDb (расшифровывается как «Интернет-база данных фильмов») составил рейтинг самых популярных сериалов 2022 года, на основании количества запросов своих пользователей и просмотров страниц конкретных картин.
В рейтинг вошли шоу, у которых в 2022-м вышли новые серии. Все они, безусловно, были на слуху у кинопрессы.
И вот какой топ-10 получился:
- 10. «Изобретая Анну», драма, Netflix;
- 9. «Озарк», криминальная драма, Netflix;
- 8. «Песочный человек», супергероика DC, Netflix;
- 7. «Лунный рыцарь», супергероика Marvel, Disney+;
- 6. «Пацаны», супергеройская черная комедия, Amazon Prime Video;
- 5. «Эйфория», подростковая драма, HBO;
- 4. «Властелин колец: Кольца власти», фэнтези, Amazon Prime Video;
- 3. «Лучше звоните Солу», криминальная драма, AMC;
- 2. «Дом дракона», фэнтези, HBO;
- 1. «Очень странные дела», мистика, Netflix.
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Добавим, что у сайта IMDb более чем 200 миллионов ежемесячных посетителей по всем миру, поэтому его данные зачастую используются для различных кинорейтингов.