Самые популярные сериалы 2022 года по версии портала IMDb

Международный портал IMDb (расшифровывается как «Интернет-база данных фильмов») составил рейтинг самых популярных сериалов 2022 года, на основании количества запросов своих пользователей и просмотров страниц конкретных картин.

В рейтинг вошли шоу, у которых в 2022-м вышли новые серии. Все они, безусловно, были на слуху у кинопрессы.

И вот какой топ-10 получился: