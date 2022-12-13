Елена Яковлева взяла след: канал «Россия» покажет детектив «Дама с собачкой»

Вечером 19 декабря на канале «Россия» состоится премьера детективного сериала «Дама с собачкой». Главные роли в картине исполняют Елена Яковлева, Александр Балуев, Сергей Перегудов, Ирина Таранник и Александр Дзюба.

По сюжету пенсионерка и бывшая учительница математики Агата Денисовна Марфина после смерти мужа переезжает в элитный поселок к своей дочери и ее мужу. Дочь, надеясь, что бабушка займется воспитанием внуков, старается устроить ее с комфортом, однако все меняет случай. Агата Денисовна становится случайным свидетелем загадочного убийства и вместе с любимой собакой Сири берется его расследовать. А помогают ей бывший ученик, ставший следователем, и новый сосед, судья на пенсии.

Удачно раскрытое дело не только сближает новых знакомых, но и открывает главной героине путь к еще более запутанным преступлениям. Но, кроме поимки злодеев, у энергичной и проницательной бабушки есть и другие заботы: разобраться в сложной семейной жизни дочери, наладить отношения с внуками, а возможно, и самой найти новую любовь.

«Мне нравится жанр детектива, знаю, что и зрители всегда с интересом смотрят подобные истории, особенно когда детектив иронический — здесь и пища для ума, и возможность отдохнуть и развлечься», — говорит исполнительница главной роли Елена Яковлева.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».