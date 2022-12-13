Елена Яковлева взяла след: канал «Россия» покажет детектив «Дама с собачкой»

Вечером 19 декабря на канале «Россия» состоится премьера детективного сериала «Дама с собачкой». Главные роли в картине исполняют Елена Яковлева, Александр Балуев, Сергей Перегудов, Ирина Таранник и Александр Дзюба.
По сюжету пенсионерка и бывшая учительница математики Агата Денисовна Марфина после смерти мужа переезжает в элитный поселок к своей дочери и ее мужу. Дочь, надеясь, что бабушка займется воспитанием внуков, старается устроить ее с комфортом, однако все меняет случай. Агата Денисовна становится случайным свидетелем загадочного убийства и вместе с любимой собакой Сири берется его расследовать. А помогают ей бывший ученик, ставший следователем, и новый сосед, судья на пенсии.
Удачно раскрытое дело не только сближает новых знакомых, но и открывает главной героине путь к еще более запутанным преступлениям. Но, кроме поимки злодеев, у энергичной и проницательной бабушки есть и другие заботы: разобраться в сложной семейной жизни дочери, наладить отношения с внуками, а возможно, и самой найти новую любовь.
«Мне нравится жанр детектива, знаю, что и зрители всегда с интересом смотрят подобные истории, особенно когда детектив иронический — здесь и пища для ума, и возможность отдохнуть и развлечься», — говорит исполнительница главной роли Елена Яковлева.
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Отдельного упоминания заслуживает ее партнерша — бордер-колли по кличке Сири. Найти достойную четвероногую артистку было непросто. Съемочная группа пересмотрела большое количество хвостатых претендентов.
«Мы долго искали собаку. Активное участие в кастинге принимала и Елена Яковлева. Лена — большая любительница животных, было видно, что ей этот процесс очень нравится, — рассказывает режиссер проекта Мирослав Малич. — Для нас было важно, чтобы ее будущая напарница обладала определенными качествами: умом, хорошим характером и красивой внешностью. Сири подошла идеально. Несмотря на то что это был ее дебют в кино, справлялась она блестяще! Кстати, они с Леной стали настоящими друзьями не только в кадре, но и на площадке. Не расставались даже в перерывах между дублями».
«Бордер-колли — умнейшая порода, к тому же очень красивая. Я уверена, что после выхода нашего фильма Сири станет настоящей звездой. На площадке мы с ней прекрасно проводили время, и расставаться было грустно. Дома у меня живут три собаки. Но, знаете, если встанет вопрос о расширении собачьего семейства, я заведу именно бордер-колли. Это, конечно, невероятный опыт», — добавила Яковлева.
Не пропустите премьеру детектива «Дама с собачкой» — 19 декабря в 21:20 на канале «Россия».