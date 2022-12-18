Что интересного покажут в новом сериале «Великая. Золотой век» с Боярской

Екатерину Великую в разное время играли Юлия Снигирь, Эль Фаннинг, Марина Александрова, Хелен Миррен и Наталья Суркова. Теперь вызов приняла Елизавета Боярская - питерская актриса сыграла главную роль в сериале «Великая. Золотой век» (продолжении ленты «Великая» Первого канала).
«Телепрограмма» изучает самые красочные кадры со съемочной площадки проекта, для которого специально было сшито или взято напрокат в Европе более 500 исторических костюмов и изготовлено 340 париков.
Немецкую принцессу Софию Августу Фредерику, которой предстояло стать великой русской императрицей Екатериной II, сыграла Елизавета Боярская. Снимали в интерьерах Петергофа, Царского Села и Стрельны. Действие сериала разворачивается в 1763 году, когда 34-летняя Екатерина только взошла на престол.
Впереди подковерная борьба за власть, интриги, войны, эпидемия оспы, реформы, глобальное переустройство государства и масштабное прирастание территории Российской империи.
Фото: кадр из фильма
Роль одного из фаворитов царицы, донжуана и графа Григория Орлова, который сильно помог дворцовому перевороту и приходу к власти Екатерины, досталась Антону Хабарову.
Фото: кадр из фильма
Еще одного видного мужчину - князя Григория Потемкина-Таврического, с которым Екатерина Великая была особенно близка, сыграл Алексей Морозов. На фото видно, что фигуру артиста укрупнили при помощи костюма.
Ведь Потемкин был могучим воином и полководцем - именно он доблестно воевал с Османской империей, усмирял Емельяна Пугачева, создал проект Новороссии, Черноморский флот, управлял Молдавским княжеством и помог раскрыть дар Суворова.
Фото: кадр из фильма
Образ русского дипломата Никиты Панина, который отвечал за внешнюю политику Российской империи, воплотил Павел Ворожцов. Граф был обходителен и, как говорят, ленив: однажды даже якобы проспал свидание, назначенное молодой императрицей. Панин составил первый в стране проект Конституции и воспитывал Павла, сына Екатерины.
Фото: кадр из фильма
Племянника Петра I и придворного балагура Льва Нарышкина, развлекавшего и сопровождавшего императрицу в поездках, сыграл...нет, не Павел Воля, как может показаться издалека. Это Алексей Филимонов. Актер стал известен широкой общественности после роли Вертинского в одноименном сериале.
Фото: кадр из фильма
А вот на роль сподвижницы царицы Екатерины Дашковой режиссер Сергей Гинзбург утвердил Софью Синицыну - звезду сериала «Душегубы» и экс-возлюбленную Павла Табакова, который в другом сериале про императрицу («Екатерина. Взлет») сыграл сына императрицы Павла Петровича.
12-серийная лента кинокомпании «Марс Медиа» выйдет на Первом канале в следующем году.