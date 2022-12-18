Что интересного покажут в новом сериале «Великая. Золотой век» с Боярской

Екатерину Великую в разное время играли Юлия Снигирь, Эль Фаннинг, Марина Александрова, Хелен Миррен и Наталья Суркова. Теперь вызов приняла Елизавета Боярская - питерская актриса сыграла главную роль в сериале «Великая. Золотой век» (продолжении ленты «Великая» Первого канала).

«Телепрограмма» изучает самые красочные кадры со съемочной площадки проекта, для которого специально было сшито или взято напрокат в Европе более 500 исторических костюмов и изготовлено 340 париков.

Немецкую принцессу Софию Августу Фредерику, которой предстояло стать великой русской императрицей Екатериной II, сыграла Елизавета Боярская. Снимали в интерьерах Петергофа, Царского Села и Стрельны. Действие сериала разворачивается в 1763 году, когда 34-летняя Екатерина только взошла на престол.

Впереди подковерная борьба за власть, интриги, войны, эпидемия оспы, реформы, глобальное переустройство государства и масштабное прирастание территории Российской империи.