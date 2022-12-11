Фиби из сериала «Друзья» задумалась о диете, когда появилась на экране вместе с Рэйчел и Моникой

Когда актриса Лиза Кудроу увидела себя в «Друзьях» рядом с Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, ее первое впечатление было тревожным. Артистке казалось, что ее коллеги выглядят гораздо стройнее на экране.

«Я была уверена в себе. И только в «Друзьях» поняла: «О, я выгляжу не так, как мне казалось», - вспоминает звезда, сыгравшая Фиби, в подкасте Popcrushed. - И это было так раздражающе, тогда я думала: «О, я действительно должна похудеть? Я должна сесть на диету? Застрелиться!»

Сначала Лиза подумала, что, возможно, другие актрисы лучше разбираются в подборе одежды и вместе с художниками по костюмам подбирают себе более подходящие наряды. Тогда она отправилась на примерку вместе с Кортни и Джен и сделала новые выводы.

«Именно тогда я увидела: «Окей, дело не только в пошиве одежды». Вы знаете, я не пытаюсь сказать, что у меня лишний вес. Я просто понятия не имела о форме моего тела», - говорит 59-летняя актриса.

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