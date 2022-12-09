Сериал «Царская прививка» расскажет о первой вакцинации в России

Институт развития интернета и киностудия «Москино» завершают съемки новой картины от режиссера экранизации «Зулейха открывает глаза» Егора Анашкина. Речь идет о многосерийном историческом фильме «Царская прививка». Его премьера состоится на медиаплатформе «Смотрим» и в эфире телеканала «Россия 1».

«Царская прививка» — это захватывающая история о том, как впервые в истории России была проведена массовая вакцинация, спасшая десятки тысяч жизней.

В 1768 году, в разгар жесточайшей эпидемии оспы, погубившей каждого десятого жителя страны, императрица Екатерина II принимает решение подать личный пример подданным: вместе со своим наследником, цесаревичем Павлом, она первой прививается от страшной болезни и объявляет вакцинацию обязательной для всех — несмотря на придворные интриги, крестьянские бунты и надвигающуюся войну с Турцией, этот указ должен быть выполнен во что бы то ни стало, иначе смертельный вирус унесет еще больше жизней.