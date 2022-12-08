На СТС подтвердили выход нового сезона «Папиных дочек»

Канал СТС подтвердил, что работает над возвращением культового ситкома «Папины дочки» на экран. Производством новых серий занимается онлайн-кинотеатр Start, режиссером снова выступит Александр Жигалкин. Съемки проекта начнутся в ближайшее время, а телепремьера состоится в 2023 году.
Кого из любимых героев зрители увидят на экране спустя десять лет, создатели проекта пока держат в тайне. Но повзрослевшая Лиза Арзамасова уже раскрыла поклонникам, что она читает сценарий нового сериала.
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Напомним, оригинальные «Папины дочки» снимались в 2007-2013 годах. Всего вышло 20 сезонов и 410 серий. А также пять книг, две компьютерные игры и одна немецкая адаптация «Полный дом дочек». В сериале снялись 20 приглашенных звезд, в том числе Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Татьяна Буланова, Тимати, группа «Корни» и другие.