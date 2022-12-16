Звезды «Жуков» Павел Комаров и Вадим Дубровин: «Местным жителям не разрешали пилить, сверлить и кричать»

Телеканале ТНТ начал показ третьего сезона сериала «Жуки». История о троих московских айтишниках, вынужденных заниматься разработкой приложения в глухой деревне со своими порядками и законами, давно уже полюбилась зрителям. Тeleprogramma.pro узнала о закулисье сериала много интересного и неожиданного.
— Расскажите, как к вам относились жители деревни Нижние Подгоричи. Наверное, им интересно было наблюдать за съемками?
Дубровин: Из-за съемок иногда нарушался привычный уклад местных жителей, которых просили не сверлить, не пилить и не кричать. К тому же мы приезжали огромной толпой!
Думаю, что в самом начале, когда люди увидели свою деревню на экране, им было очень приятно. Но мы стали приезжать снова и снова, а еще эту деревню посещают поклонники сериала. Наверное, дискомфорта теперь больше, чем плюсов.
Хотя я вижу и позитивные изменения. В Подгоричи сейчас проложили щебенку — это такая дорога. На первых двух сезонах был просто чернозем, по которому ни пройти ни проехать, а только застрять, что с нами и случалось.
Комаров: Спасибо местным жителям! Они с любовью относились к артистам и всячески помогали процессу. Нас угощали домашними соленьями, терпели многочасовые съемочные смены, которые порой начинались очень рано, а заканчивались очень поздно, старались не шуметь, чтобы не испортить звук. Некоторые даже снимались в нашем проекте.
«Меня били девять раз по голове увесистой рыбехой…»
Фото: канал ТНТ
— Вспомните самые трудные эпизоды, в которых вам пришлось сниматься в третьем сезоне «Жуков».
Дубровин: В этом сезоне мой герой Артемий достаточно жестко высказался о своем близком человеке. Для меня это очень странно, поэтому я долго не мог оправдать это для самого себя. Надеюсь, что нам с режиссером Максимом Пешковым удалось найти ответы, а сцена получилась хорошо, и персонаж стал более объемным.
— А еще вас били рыбой…
Дубровин: Я всегда стараюсь делать трюки сам. Настолько, насколько это позволяет рассудок. Так что в кадре меня били девять раз по голове достаточно увесистой рыбехой. Партнер меня все прикладывал и прикладывал, на четвертый-пятый раз голова начала гудеть. Но ты все равно продолжаешь. Ты же работаешь ради крутого результата, иначе зачем все это?! Все работали ради того, чтобы получилось очень честно. Еще у меня будет одна драка, такой хороший мордобой на земле.
«Было безумно весело»
Фото: канал ТНТ
— «Жуки» — комедийный сериал. На съемках вели себя серьезно? Или постоянно смеялись?
Дубровин: По своей натуре я — очень серьезный человек и также отношусь к профессии. А потом услышал, что человек ведет себя так из-за того, что очень зажат. Мне кажется, что в этом сезоне все стало смешнее. И мне удалось «расколоться» и в кадре, и за его пределами.
Комаров: У меня ощущение, что я постоянно смеялся. Одна из самых смешных сцен для меня — это переговоры инвестора с американцами во втором сезоне. То, как это делал Игорь Верник, было безумно весело, и мы долго не могли собраться и не смеяться в кадре.
Есть такое понятие «раскол», это когда начинаешь смеяться от чего-либо, но этого не предполагает сцена. Так вот меня «кололи» очень часто Максим Лагашкин, Игорь Верник, Вадим, Слава, Толя Журавлев…. Да все!
О сайтах знакомств
Фото: канал ТНТ
— Герои «Жуков» разрабатывают приложение для знакомств в интернете. Если не секрет, вам приходилось искать отношения на сайтах знакомств? Что из этого получалось? И занято ли ваше сердце сейчас?
Комаров: Честно говоря, я не верю в отношения, завязавшиеся на сайтах знакомств, хотя знаю, что есть такие случаи, но у меня такого никогда не было. Я сторонник живого общения и личных знакомств. На вопросы о личной жизни я обычно предпочитаю не отвечать, но скажу, что на данный момент мое сердце свободно.
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«Бегать зимой в туалет на улице — точно не прикольно!»
— В «Жуках» вы играете городского жителя — тепличного юношу, привыкшего к городскому комфорту, попавшему в деревню. А в жизни вам хотелось бы на время перебраться в такую деревню, пожить без интернета, связи, таскать воду из колодца, мыться в бане и слушать тишину?
Дубровин: Возможно, ближе к закату жизни мне захочется переехать в тишину и спокойствие. Даже сейчас мне очень близка эта умиротворенная атмосфера с красивыми закатами и восходами, свежим воздухом и запахом полыни.
Но, если рассматривать обычные человеческие потребности, вроде душа с горячей водой и нормального туалета, то с этим я не готов расстаться. Извините, но бегать зимой в туалет на улице — точно не прикольно! Что касается бани, то тут я тоже не любитель. Я за нормальную ванную!
Комаров: Бросить все я, наверное, не смог бы, но иногда хочется уехать куда-нибудь в деревню, колоть дрова, топить печь и отдыхать душой. И вы знаете, несмотря на то что там перебои со связью и плохо ловит интернет, я не могу назвать деревню глухой, там все равно кипит жизнь, настоящая, человеческая.
«Прощаться всегда тяжело»
Фото: канал ТНТ
— Вы жалеете, что «Жуки» закончились? Хотелось бы продолжить этот проект?
Дубровин: Конечно, мы все будем скучать! Мне этот проект напоминает летний лагерь. Вы вместе с ребятами в теплое время года встречаетесь, что-то вместе придумываете, делаете, а потом лето заканчивается, и нужно разъезжаться по домам… Прощаться всегда тяжело.
Комаров: Я понимаю, что все хорошее когда-нибудь заканчивается, а наша история, на мой взгляд, очень хороша, но мне действительно жаль прощаться со вселенной «Жуки». Было круто! Было тепло, интересно и по-настоящему!