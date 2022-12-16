Звезды «Жуков» Павел Комаров и Вадим Дубровин: «Местным жителям не разрешали пилить, сверлить и кричать»

Телеканале ТНТ начал показ третьего сезона сериала «Жуки». История о троих московских айтишниках, вынужденных заниматься разработкой приложения в глухой деревне со своими порядками и законами, давно уже полюбилась зрителям. Тeleprogramma.pro узнала о закулисье сериала много интересного и неожиданного.

— Расскажите, как к вам относились жители деревни Нижние Подгоричи. Наверное, им интересно было наблюдать за съемками?

Дубровин: Из-за съемок иногда нарушался привычный уклад местных жителей, которых просили не сверлить, не пилить и не кричать. К тому же мы приезжали огромной толпой!

Думаю, что в самом начале, когда люди увидели свою деревню на экране, им было очень приятно. Но мы стали приезжать снова и снова, а еще эту деревню посещают поклонники сериала. Наверное, дискомфорта теперь больше, чем плюсов.

Хотя я вижу и позитивные изменения. В Подгоричи сейчас проложили щебенку — это такая дорога. На первых двух сезонах был просто чернозем, по которому ни пройти ни проехать, а только застрять, что с нами и случалось.

Комаров: Спасибо местным жителям! Они с любовью относились к артистам и всячески помогали процессу. Нас угощали домашними соленьями, терпели многочасовые съемочные смены, которые порой начинались очень рано, а заканчивались очень поздно, старались не шуметь, чтобы не испортить звук. Некоторые даже снимались в нашем проекте.

«Меня били девять раз по голове увесистой рыбехой…»

