Итальянские манеры против русской души: на Первом канале покажут сериал «Казанова в России»

С 12 по 15 декабря на Первом канале покажут 4-серийный фильм «Казанова в России». Это авантюрный детектив о путешествии знаменитого покорителя дамских сердец Джакомо Казановы в нашу страну.
По сюжету, на дворе 1762 год. В России случился дворцовый переворот - Екатерина вынуждена подписать обязательство вернуть трон сыну Павлу, когда тот достигнет совершеннолетия. Добыть столь бесценный инструмент влияния на Россию пытаются многие. Ватикан поручает это дело Казанове – так он сможет искупить все свои прежние прегрешения. Для этого Казанове надо очаровать трех дам: ту, что на троне, ту, что продает документ и ту, что спасет самого Казанову. Смертельные опасности поджидают великого сердцееда на каждом шагу. И даже когда бесценный документ оказывается в его руках, Казанова распоряжается им совсем не так, как ему было поручено.
Идея сериала зародилась шесть лет назад – когда были переизданы мемуары Джакомо Казановы «История моей жизни». Отечественные кинематографисты не могли пройти мимо такой прекрасной любовной и авантюрной истории, в которой для женской аудитории есть идеальный и благородный любовник, а для мужской – бесстрашный путешественник, отчаянный авантюрист и дуэлянт. Тем более, что в книге была глава о посещении Петербурга и Москвы.
«В мемуарах содержалась подсказка главной сюжетной линии – Казанова в Петербурге купил крепостную девчонку и ради забавы принялся ее обучать благородным манерам – рабочий сюжет «Пигмалиона». Все остальные страсти были уже делом техники», - говорит соавтор сценария и продюсер Анатолий Чижиков.
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Роль Казановы исполнил сербский актер Иван Босильчич.
«Когда начал изучать его биографию, понял, что герой существенно интереснее известного черно-белого образа. Мне открылась многогранность его личности: Казанова был писателем, хирургом, полиглотом, изобретателем, педагогом, военным, музыкантом и шпионом. Больше всего меня заинтриговало понимание того, что его мемуары, по сути, являются, его исповедью - как будто он исповедуется перед священником... Я увидел в этом добродетель и какое-то покаяние, большую тоску и надежду на любовь. В итоге и мой Казанова получился именно таким», - говорит актер.
Также в проекте сыграли Мария Скуратова, Вениамин Смехов, Артем Ткаченко, Марьяна Спивак, Сергей Баталов и другие.
Смотрите сериал «Казанова в России» - 12-15 декабря в 21:45 на Первом канале.