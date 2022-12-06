Итальянские манеры против русской души: на Первом канале покажут сериал «Казанова в России»

С 12 по 15 декабря на Первом канале покажут 4-серийный фильм «Казанова в России». Это авантюрный детектив о путешествии знаменитого покорителя дамских сердец Джакомо Казановы в нашу страну.

По сюжету, на дворе 1762 год. В России случился дворцовый переворот - Екатерина вынуждена подписать обязательство вернуть трон сыну Павлу, когда тот достигнет совершеннолетия. Добыть столь бесценный инструмент влияния на Россию пытаются многие. Ватикан поручает это дело Казанове – так он сможет искупить все свои прежние прегрешения. Для этого Казанове надо очаровать трех дам: ту, что на троне, ту, что продает документ и ту, что спасет самого Казанову. Смертельные опасности поджидают великого сердцееда на каждом шагу. И даже когда бесценный документ оказывается в его руках, Казанова распоряжается им совсем не так, как ему было поручено.

Идея сериала зародилась шесть лет назад – когда были переизданы мемуары Джакомо Казановы «История моей жизни». Отечественные кинематографисты не могли пройти мимо такой прекрасной любовной и авантюрной истории, в которой для женской аудитории есть идеальный и благородный любовник, а для мужской – бесстрашный путешественник, отчаянный авантюрист и дуэлянт. Тем более, что в книге была глава о посещении Петербурга и Москвы.

«В мемуарах содержалась подсказка главной сюжетной линии – Казанова в Петербурге купил крепостную девчонку и ради забавы принялся ее обучать благородным манерам – рабочий сюжет «Пигмалиона». Все остальные страсти были уже делом техники», - говорит соавтор сценария и продюсер Анатолий Чижиков.

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