Премьера мультсериала «Детектив Финник» состоится за неделю до Нового года

Группа компаний «Рики» и канал СТС представили первый трейлер мультсериала «Детектив Финник» — продолжения полнометражного анимационного российского фильма, ставшего одним из лидеров отечественного проката в 2022 году.

Телепремьера сериала о Финнике состоится днем, 25 декабря. Зрители СТС увидят сразу восемь 7-минутных серий проекта, который расскажет о новых приключениях домового-детектива.

«В сериале все происходит некоторое время спустя после событий полнометражного фильма. Казалось бы, жизнь в городке должна вернуться к своему неспешному ритму, но жителям вновь предстоит столкнуться с необычными происшествиями. К счастью, на страже порядка — первый в мире детектив-домовой Финник! — говорит продюсер проекта Елена Чиркова. — Приоткрыв завесу тайны, отмечу, что в проекте появятся новые персонажи, которые расширят уникальную вселенную домовых. Они живут в разных местах, а не только в домах людей, и заботятся о них. Например, есть домовой часовой башни, библиотеки или даже канализации».