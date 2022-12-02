Басков станет двойником Жукова в новом сезоне сериала «Евгенич»

7 декабря на канале «Пятница!» стартует второй сезон сериала «Евгенич». Это музыкальная комедия о приключениях продюсера родом из 90-х, который пишет хиты современным звездам. Главную роль играет (а играет ли?) певец Сергей Жуков.
В новом сезоне Евгенич создал собственный продюсерский центр и начал поиск участников и потенциальных хитов для грядущего национального музыкального конкурса «Нашевидение». Но завистники подставили его, и гений эстрады оказался за решеткой. Воспользовавшись ситуацией, главный конкурент Евгенича, которого играет Иван Охлобыстин, создает двойника продюсера и пытается сделать из него народную звезду. В роли этого «клона» выступил Николай Басков.
«Повеселились мы на съемках от души. Образ для меня непривычный. Спасибо за возможность побыть в таком интересном и необычном для меня амплуа», — говорит «золотой голос России».
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В первом сезоне снялось большое количество звезд шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дима Билан, Лолита, Клава Кока. В новом сезоне знаменитостей будет еще больше — аж 48 героев из мира кино, ТВ, эстрады и спорта: Шура, Баста, Яна Рудковская и Гном Гномыч, Кай Метов, Роза Сябитова, Гарик Сукачев, Николай Басков, Катя IOWA, Александр Овечкин, Стас Костюшкин, Ваня Дмитриенко и многие другие.
Песни для них Жуков записывал прямо на съемочной площадке.
«В этом сезоне у нас с Евгеничем записано более двадцати хитов. И самое сложное было договориться с артистами о записи песен, — говорит солист «Руки Вверх!» — Даже если мы согласовали график и выбрали дату съемки, то записать отдельно песню было очень проблематично. Например, так было с Сашей Овечкиным, который живет в другой стране и в России бывает редко».
«Поэтому некоторые песни записывались прямо на съемочной площадке, в моем трейлере, в котором была установлена мини-студия. В перерывах между сценами, вместо обеда, мы с артистами заходили туда и записывали песни. Несмотря на походные условия, получилось очень красиво и хитово!»
Новый сезон стартует на канале «Пятница!» 7 декабря в 21:00. Всего выйдет пять серий.