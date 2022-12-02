Басков станет двойником Жукова в новом сезоне сериала «Евгенич»

В первом сезоне снялось большое количество звезд шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Дима Билан, Лолита, Клава Кока. В новом сезоне знаменитостей будет еще больше — аж 48 героев из мира кино, ТВ, эстрады и спорта: Шура, Баста, Яна Рудковская и Гном Гномыч, Кай Метов, Роза Сябитова, Гарик Сукачев, Николай Басков, Катя IOWA, Александр Овечкин, Стас Костюшкин, Ваня Дмитриенко и многие другие.

Песни для них Жуков записывал прямо на съемочной площадке.

«В этом сезоне у нас с Евгеничем записано более двадцати хитов. И самое сложное было договориться с артистами о записи песен, — говорит солист «Руки Вверх!» — Даже если мы согласовали график и выбрали дату съемки, то записать отдельно песню было очень проблематично. Например, так было с Сашей Овечкиным, который живет в другой стране и в России бывает редко». «Поэтому некоторые песни записывались прямо на съемочной площадке, в моем трейлере, в котором была установлена мини-студия. В перерывах между сценами, вместо обеда, мы с артистами заходили туда и записывали песни. Несмотря на походные условия, получилось очень красиво и хитово!»

Новый сезон стартует на канале «Пятница!» 7 декабря в 21:00. Всего выйдет пять серий.