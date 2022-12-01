Актера из «Короны» считают слишком красивым, чтобы играть принца Чарльза

53-летний британский актер Доминик Уэст, играющий принца Чарльза в новом сезоне сериала «Корона» от Netflix, стал гостем шоу Jimmy Kimmel Live!.

Ведущий Джимми Киммел сказал артисту, что многим зрителям не нравится его выбор на данную роль. Мол, слишком уж красивый мужчина играет принца Чарльза — сына Елизаветы II, мужа леди Дианы и нынешнего короля Великобритании. Шоумен признался, что он сам тоже думает так же.

«Хорошо, спасибо большое, — с улыбкой ответил Доминик. — У меня были и худшие критические замечания…»

Актер рассказал, что играет Чарльза в самый низкий период его жизни — когда он холодно относится к Диане и плетет интриги при дворе. Ведущий спросил, не боится ли Уэст, что нынешний король обезглавит его, если сериал не понравится монарху. Доминик ответил, что правитель не может так поступить, хотя попытки загнобить актера были.