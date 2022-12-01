Король Теоден из кинотрилогии «Властелин колец» раскритиковал сериал «Кольца власти»

У нового сериала «Властелин колец: Кольца власти» оказалось немало хейтеров. Кому-то не нравится кастинг актеров, кому-то сюжет, далекий от задумок Толкина.
Но очередной «критик», похоже, назвал главную причину, почему это шоу получилось так себе. 77-летний британский актер Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена в трилогии Питера Джексона, прокомментировал выход сериала от Amazon и не стал скрывать своего пренебрежения.
Когда журналисты спросили его, смотрел ли ветеран кино новый сериал, тот ответил категоричным отказом и заявил, что его этот приквел не интересует.
«Это предприятие по зарабатыванию денег, и мне не интересно смотреть его или участвовать в нем. Удачи им и все такое, но это все не настоящее», - цитирует Хилла британское издание Metro.
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Актер считает, что франшизу лучше было оставить трилогией фильмов от Питера Джексона. Но сначала ее решили расширить вдвое за счет маленькой книги «Хоббит», а теперь еще и сериал по истории эльфов подогнали. Но если задумка с «Хоббитом» сработала, то второе - уже нет.
«Они сделали это (трилогию «Хоббит», - Прим. авт.) хорошо — они сделали это очень, очень хорошо. Расширили. Но я думаю, что растягивать можно только кусок резинки. Я думаю, что в «Хоббите» им это удалось, потому что в нем, без сомнения, было много действительно хороших вещей».
А вам понравились «Кольца власти», или вы не фанат фэнтези?