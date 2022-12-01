Король Теоден из кинотрилогии «Властелин колец» раскритиковал сериал «Кольца власти»

У нового сериала «Властелин колец: Кольца власти» оказалось немало хейтеров. Кому-то не нравится кастинг актеров, кому-то сюжет, далекий от задумок Толкина.

Но очередной «критик», похоже, назвал главную причину, почему это шоу получилось так себе. 77-летний британский актер Бернард Хилл, сыгравший короля Теодена в трилогии Питера Джексона, прокомментировал выход сериала от Amazon и не стал скрывать своего пренебрежения.

Когда журналисты спросили его, смотрел ли ветеран кино новый сериал, тот ответил категоричным отказом и заявил, что его этот приквел не интересует.

«Это предприятие по зарабатыванию денег, и мне не интересно смотреть его или участвовать в нем. Удачи им и все такое, но это все не настоящее», - цитирует Хилла британское издание Metro.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».