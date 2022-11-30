Как живет и чем занимается в реальной жизни Гюльшах из «Великолепного века»

Турецкая актриса Нихан Бююкаач стала популярной после того, как сыграла служительницу Махидевран Гюльшах-хатун в сериале «Великолепный век». По сюжету женщина в итоге перешла на сторону Хюррем, за что и поплатилась.

Роль Нихан в фильме — отрицательная. Она была высокомерной, подлой, своенравной и слишком эгоистичной. В жизни актриса не такая. По крайней мере, она сама так говорит.

Для того, чтобы вжиться в роль Гюльшах, актриса подолгу бродила по коридорам Топкапы, представляя какой именно была жизнь здесь во времена правления Сулеймана.

Ну и после съемок в «Великолепном веке» ее карьера пошла в гору. Бююкаач стали приглашать в другие сериалы, ряд фирм с ней заключили рекламные контракты.

В 2103 году Бююкаач вышла замуж за бизнесмена Джана Оза, а через четыре года родила дочку Ясмин.

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