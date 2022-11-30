Не Хюррем и не Ибрагим: зрители назвали главного злодея «Великолепного века»

Турецкий сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных в мировой киноистории. Показ фильма завершился много лет назад, а его до сих пор смотрят и обсуждают.

В Сети до сих пор спорят: кто же стал главным злодеем картины? С одной стороны, можно подумать на Хюррем. Уж какие действия рабыне только не пришлось совершать, чтобы победить в битве за сердце султана. Она шла на убийства, заговоры, сплетни.

Лучший друг падишаха Ибрагим-паша тоже не отличался от нее характером. Будущий великий визирь боролся с Хюррем за место под солнцем. И часто со стороны это выглядело жестоко.

Но зрители считают, что есть еще один персонаж, который переплюнул в алчности Хюррем и Ибрагима. И речь идет о матери султана — Валиде. Эта женщина любила своего сына, но ради своих амбиций она была готова пожертвовать даже его счастьем.

Напомним, как Валиде нанимала разбойников для убийства невестки, поощрила бунт в гареме, по ее приказу убили лошадь Роксоланы. И это далеко не все ее преступления.

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