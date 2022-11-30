Какую самую глупую ошибку совершила Михримах в «Великолепном веке»

Михримах — единственная дочь султана Сулеймана и Хюррем. О судьбе женщины подробно рассказали в популярном турецком сериале «Великолепный век». И зрители увидели, что в личной жизни главной героине не очень повезло.

Мать хотела, чтобы Михримах вышла замуж за верного служителя падишаха Рустема-пашу. Однако сердце дочери султана принадлежало Малкочоглу. Мужчина, правда, не отвечал Михримах взаимностью, и она от этого сильно страдала.

Однажды Малкочоглу обмолвился, что воспринимает Михримах ребенком, это ее обидело и оскорбило. Дочь султана тут же пошла к повелителю и заявила, что готова выйти замуж за Рустема, как они с матерью и хотели.

Она надеялась, это этот поступок возмутит Малкочоглу и он осознает свою ошибку. Но чуда не произошло. Юная госпожа осознала, что ее согласие на брак с Рустемом ничего не значило для Малкочоглу. Своим решением она только испортила себе жизнь.

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