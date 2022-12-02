Как снимали новый сезон «Жуков»: побег от разъяренного быка, удары рыбой по лицу и курица Моника

Третий сезон начнется ровно с того момента, на котором закончился второй: Инвестор (Игорь Верник) прыгает с обрыва, и Никита (Вячеслав Чепурченко), Денис (Павел Комаров) и Артемий (Вадим Дубровин) осознают, что приложение придётся делать с нуля.

Параллельно ребятам придется разбираться с любовными историями: Никита и Катя (Дарья Алыпова) проверят отношения на прочность, Артемия ждет неожиданная месть от Толика (Владимир Епифанцев), а Денис и Дина (Елизавета Гончаренко) станут еще ближе друг к другу.

Тем временем у Маслова разгорается ожесточенное противостояние с новой участковой, роль которой исполнила Марьяна Спивак. Ее методы диаметрально противоположны жизненной философии персонажа Максима Лагашкина, поэтому ему придется по-настоящему напрячься, чтобы сохранить свое влияние в Жуках.

Как деревня Нижние Подгоричи стала культовым местом

