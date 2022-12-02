Как снимали новый сезон «Жуков»: побег от разъяренного быка, удары рыбой по лицу и курица Моника

Много экшена, любви и животных: третий сезон «Жуков» получился еще увлекательнее, чем первые.
Любовь, месть и Марьяна Спивак в роли участковой
Марьяна Спивак. Фото: канал ТНТ
Третий сезон начнется ровно с того момента, на котором закончился второй: Инвестор (Игорь Верник) прыгает с обрыва, и Никита (Вячеслав Чепурченко), Денис (Павел Комаров) и Артемий (Вадим Дубровин) осознают, что приложение придётся делать с нуля.
Параллельно ребятам придется разбираться с любовными историями: Никита и Катя (Дарья Алыпова) проверят отношения на прочность, Артемия ждет неожиданная месть от Толика (Владимир Епифанцев), а Денис и Дина (Елизавета Гончаренко) станут еще ближе друг к другу.
Тем временем у Маслова разгорается ожесточенное противостояние с новой участковой, роль которой исполнила Марьяна Спивак. Ее методы диаметрально противоположны жизненной философии персонажа Максима Лагашкина, поэтому ему придется по-настоящему напрячься, чтобы сохранить свое влияние в Жуках.
Как деревня Нижние Подгоричи стала культовым местом
Фото: кадр из сериала «Жуки»
Деревня Нижние Подгоричи в Калужской области к третьему сезону «Жуков» стала культовым местом: люди специально приезжали сюда, чтобы увидеть любимых актеров. Это превратилось в целое паломничество, организовывались настоящие туры: люди приезжали и гуляли по деревне в надежде увидеть, как снимается сериал.
«Актеров разрывали буквально как рок-звезд, того же Макса Лагашкина было просто не оторвать. Я, например, познакомился с начальником полиции по Перемышльскому району, который дал мне свой телефон и сказал: «Я просто обожаю ваш сериал, поэтому если вдруг будут какие-то проблемы, смело обращайтесь», – рассказывает режиссер Максим Пешков.
Суровая девушка-участковая и мама Артемия
Фото: канал ТНТ
В финальном сезоне добавится новый персонаж – девушка-участковая, которая должна стать главным антагонистом всеми любимого Маслова. Новая героиня будет полной противоположностью персонажа Максима Лагашкина: жесткая и суровая формалистка, которая категорически не приемлет деревенские «законы». Она станет главным врагом Маслова. Ее сыграла Марьяна Спивак, и авторы проекта называют это большой победой.
Юлия Яблонская уже появлялась в роли мамы Артемия в первом сезоне, и в финальном сезоне зрители снова увидят эту героиню. Ее сюжетная линия удивит поклонников сериала.
Чепурченко летал на воздушном шаре
Вячеслав Чепурченко. Фото: кадр из сериала «Жуки»
«В третьем сезоне нет ни одной серии без экшн-сцены», – рассказывает режиссер Максим Пешков. Авторы откровенно говорят, что на съемках финального сезона «увечья получали практически все». Потому что у каждого героя есть своя минутка экшена. Например, Вячеслава Чепурченко и Дарью Алыпову авторы отправили летать на воздушном шаре. По словам Чепурченко, это ему очень понравилось.
«Высоты я не боюсь, поэтому страшно совсем не было. И мне даже позволили самому поднимать воздушный шар с земли за счет увеличения «огневой мощи». А один раз даже дали попробовать приземлиться самостоятельно, а это намного сложнее, чем подниматься. Руководить такой махиной – это очень круто», – делится впечатлениями Вячеслав Чепурченко.
Дубровин получал замороженной рыбой по лицу
Вадиму Дубровину пришлось участвовать в опасной сцене со сжиганием. Правда, самому актеру страдать от высоких температур не пришлось – подстраховал каскадер. А вот рыбой по лицу Дубровин получил по-настоящему, без дублера.
«Мы сделали большую силиконовую рыбу, и настоящую замороженную тоже привезли. Я попробовал на себе удар замороженной рыбой. Мне норм, но, если делать это 10-15 раз – это уже другой разговор. Вадим сказал: «Давай попробуем».
И на каких-то уже последних дублях мне приходилось брать его за лицо и приводить в чувства, он самоотверженно отвечал: «Я пока могу». Надо понимать, что, когда тебя лупят многокилограммовой рыбой по лицу – приятного тут мало», – удивляется стойкости актера Максим Пешков.
Павел Комаров тем временем на протяжении целой серии носил на руках курицу по имени Моника, - невзирая на свою аллергию на животных.
«Я не знаю, что у них в голове»: побег от разъяренного быка
Фото: кадр из сериала «Жуки»
А больше всех бегать и прыгать, как всегда, пришлось Максиму Лагашкину: его герой – главная движущая сила всего сериала. Он управлял всеми видами деревенского транспорта, бегал по деревне с поросенком в руках, исполнял ритуальные танцы у костра в обнаженном виде… Но самым опасным эпизодом стал побег от разъярённого быка. Причем бык был самым настоящим.
«Итак, вот бык. Сейчас он побежит. Возможно, очень быстро. Мы можем снять это отдельно от актеров, а потом все соединить на монтаже. Я не знаю, что у них в голове, но Марьяна Спивак, Анатолий Журавлев и Максим Лагашкин переглянулись и все как один сказали: «Погнали».
Я стою за быком, рядом со мной пастух, на быке камера. Понеслась! И наши актеры где-то минуту убегают от реально несущегося за ними быка. Получился суперкадр, выглядит это суперэпично!» – рассказывает режиссер Максим Пешков.
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От этой пробежки бык, похоже, устал несколько больше, чем актеры, поэтому просто убежал восвояси, по сути, закончив съемочный день. Его пытались искать даже с помощью квадрокоптеров – не помогло. И то, когда съёмочная группа уже возвращалась в город, быка встретили: он мирно гулял по полям и совершенно не обращал внимание на «коллег».
Вновь окунуться в атмосферу всегда солнечной деревни можно будет уже с 5 декабря в 20.00. Смотрите на ТНТ «Жуки. Финал».