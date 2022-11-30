Зима начнется с третьего сезона сериала «Беспринципные»

В третьем сезоне к актерскому составу присоединились Настасья Самбурская, Павел Ворожцов, Карина Зверева, Марина Доможирова, Сергей Епишев, Дмитрий Муляр, Александр Лыков и другие артисты. Новые истории по мотивам рассказов Александра Цыпкина все так же экранизирует режиссер Роман Прыгунов.

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В первый день зимы зрители увидят две премьерные серии, далее новые эпизоды «Беспринципных» будут выходить на видеосервисах по четвергам до 12 января.