Зима начнется с третьего сезона сериала «Беспринципные»

1 декабря состоится премьера третьего сезона комедийного сериала 18+ «Беспринципные». Он выйдет одновременно на видеоплатформах «Кинопоиск», Start и Wink.
Богатые и беспринципные москвичи в исполнении Павла Деревянко, Оксаны Акиньшиной, Николая Фоменко, Кристины Бабушкиной, Максима Виторгана, Ингеборги Дапкунайте, Павла Табакова, Аглаи Тарасовой, Надежды Михалковой и Юрия Колокольникова возвращаются на Патриаршие со своими забавными историями!
По сюжету третьего сезона, главный герой Славик скатился вниз по социальной лестнице и обитает в каморке дворника. Его жизнь на Патриках потрепала больше всех, но и других героев она не пощадила. Кто-то рвется заработать легкие деньги, а кто-то сохранить некое подобие личного счастья. Хитрый и скользкий Славик точно добьется своего, а остальные?
В третьем сезоне к актерскому составу присоединились Настасья Самбурская, Павел Ворожцов, Карина Зверева, Марина Доможирова, Сергей Епишев, Дмитрий Муляр, Александр Лыков и другие артисты. Новые истории по мотивам рассказов Александра Цыпкина все так же экранизирует режиссер Роман Прыгунов.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В первый день зимы зрители увидят две премьерные серии, далее новые эпизоды «Беспринципных» будут выходить на видеосервисах по четвергам до 12 января.