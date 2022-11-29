Названа дата выхода 22-го сезона сериала «Тайны следствия»

Упс… Ошибочка вышла…
Новые эпизоды сериала «Тайны следствия», которые начали выходить на канале «Россия» с 28 ноября – это ранее не показанные серии 21-го сезона. А премьера 22-го сезона проекта состоится 5 декабря.
Кропотливого следователя Марию Швецову в исполнении Анны Ковальчук ждут новые резонансные дела. Ей предстоит искать серийного убийцу, жертвы которого между собой никак не связаны; расследовать уличное нападение на молодого человека, тянущее за собой цепочку странных смертей; вникать в подробности ограбления безобидной старушки, постепенно обрастающее зловещими уликами. Каждое расследование – как настоящий детективный роман, в котором бушуют человеческие страсти и пороки.
Нешуточные страсти кипят и в личной жизни героев сериала. Перед Швецовой встает нелегкий выбор – кому дать второй шанс в любви: бывшему мужу или новому возлюбленному, совершившему ошибку.
«Моя героиня Мария Сергеевна с годами не очерствела, но, возможно, стала еще более прямолинейной и жесткой. Потому что она еще быстрее теперь разбирается в ситуации, легко считывая людей, их истинные желания, видит их «второе» лицо. И идет вперед, не теряя ни секунды на компромиссы…» - рассказывает актриса Анна Ковальчук.
«К тому же, сезон будет очень напряженным в плане личных отношений моей героини. И завершается он так неожиданно для Марии Сергеевны, что я теперь сама жду продолжения, чтобы узнать, как там все у нее дальше разрешится».
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Не пропустите премьеру 22-го сезона детективного сериала «Тайны следствия» - с 5 декабря в 21:20 на канале «Россия».