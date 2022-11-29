Названа дата выхода 22-го сезона сериала «Тайны следствия»

Упс… Ошибочка вышла…

Новые эпизоды сериала «Тайны следствия», которые начали выходить на канале «Россия» с 28 ноября – это ранее не показанные серии 21-го сезона. А премьера 22-го сезона проекта состоится 5 декабря.

Кропотливого следователя Марию Швецову в исполнении Анны Ковальчук ждут новые резонансные дела. Ей предстоит искать серийного убийцу, жертвы которого между собой никак не связаны; расследовать уличное нападение на молодого человека, тянущее за собой цепочку странных смертей; вникать в подробности ограбления безобидной старушки, постепенно обрастающее зловещими уликами. Каждое расследование – как настоящий детективный роман, в котором бушуют человеческие страсти и пороки.

Нешуточные страсти кипят и в личной жизни героев сериала. Перед Швецовой встает нелегкий выбор – кому дать второй шанс в любви: бывшему мужу или новому возлюбленному, совершившему ошибку.