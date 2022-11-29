Герой с двумя жизнями: ТВ-3 покажет фантастическую драму «Пробуждение» с Евгением Мироновым

Вечером 5 декабря на канале ТВ-3 стартует премьера фантастического драматического сериала «Пробуждение» с Евгением Мироновым в главной роли.

По сюжету, у следователя-трудоголика вечно нет времени на жену и 17-летнего сына. Однажды звонок с работы застает всех троих в аэропорту перед посадкой на самолет, который должен был унести их к долгожданному совместному отдыху. Вспыхивает скандал. Семья садится в машину, но по пути домой попадает в аварию. А дальше в жизни следователя начинается кошмар наяву – она раскалывается на две реальности: в одной его жена погибла, а сын выжил, в другой – наоборот. И эти непохожие реальности чередуются день за днем.

Герой пытается не сойти с ума, разбирается в произошедшем и постепенно приходит к выводу, что авария по пути из аэропорта не была случайностью. За 12 серий он поймет, как сильно был неправ раньше, и полностью переосмыслит свою жизнь.

Стоит отметить, что в «Пробуждении» Евгений Миронов впервые за свою богатую на роли карьеру обратился к образу следователя. Актер подошел к нему максимально ответственно и обратился за консультациями к настоящим представителям этой профессии. Помимо сотрудников уголовного розыска и Следственного комитета, к работе над проектом в качестве консультантов также были привлечены криминалисты, судебные эксперты, спасатели МЧС и психиатры.

Также в картине снялись Наталия Вдовина, Михаил Шведов, Владимир Ильин, Яна Сексте, Александр Робак и другие артисты.