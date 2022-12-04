6 новых российских сериалов от онлайн-кинотеатров, которые скрасят ваши выходные

«Тест на беременность-3»

Мелодрама.

Задолго до показа на Первом канале новый сезон сериала уже можно посмотреть на стриминговом сервисе. У доктора Бахметьевой опять все не слава богу. Сынишку растит одна. С работы из крутой клиники по дурости вылетает. Разве что талант находить на пустом месте неприятности по-прежнему при ней.

Но есть и хорошие новости: за ней с самыми серьезными намерениями ухаживает красавец мужчина, успешный ресторатор. Да только Бахметьева отмахивается от него как от мухи. А сколько всего ее ждет впереди…

Где смотреть: KION.

«Конец света»