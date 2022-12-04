6 новых российских сериалов от онлайн-кинотеатров, которые скрасят ваши выходные

«Тест на беременность-3»
Мелодрама.
Задолго до показа на Первом канале новый сезон сериала уже можно посмотреть на стриминговом сервисе. У доктора Бахметьевой опять все не слава богу. Сынишку растит одна. С работы из крутой клиники по дурости вылетает. Разве что талант находить на пустом месте неприятности по-прежнему при ней.
Но есть и хорошие новости: за ней с самыми серьезными намерениями ухаживает красавец мужчина, успешный ресторатор. Да только Бахметьева отмахивается от него как от мухи. А сколько всего ее ждет впереди…
Где смотреть: KION.
«Конец света»
Фото: кадр из фильма
Черная комедия
В московский район Чертаново прибывает сам Сатана - навестить родного сыночка, которого воспитывает обычная земная женщина. Парню 20 лет, и он считает себя лузером по жизни: нигде не учился, работает кассиром в супермаркете за гроши. Князю Тьмы позарез нужно устроить апокалипсис, но сам он не справится - нужна помощь сына.
Довольно нелепая и сырая история с неуклюжими цитатами из «Мастера и Маргариты» все же заслуживает внимания хотя бы потому, что Юрий Колокольников в роли Сатаны просто адски обаятелен. Любители юмора камедиклабовского разлива оценят, как посланник Ада наказал бандитов и менеджера супермаркета - героя Владимира Маркони.
Также снимались Ксения Кутепова, Семен Трескунов, Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова.
Где смотреть: «Кинопоиск».
«Надвое»
Фото: кадр из фильма
Мелодрама.
Двое московских офисных клерков едут в командировку в Питер - один холостой гуляка, второй - примерный семьянин. Оба внезапно влюбляются по уши. Холостяк готов стать мужем и отцом, а семьянин вконец запутался - и жену бросить жалко, и новая любовь держит. Все страдают.
Банальную коллизию Валерий Тодоровский превращает в тонкую лирико-драматическую композицию - полную пауз и тишины, исследующую на макроуровне отношения женщин и мужчин. И в первую очередь его интересуют последние: пожалуй, впервые в российском сериале мужская психология подвергается столь подробному анализу.
Визуально сериал решен в стилистике медленного кино советской новой волны, а Александр Петров и Данила Козловский в главных ролях полностью переворачивают представление о себе как об актерах.
Где смотреть: More.tv/Wink.
«Суперпозиция»
Фото: кадр из фильма
Научно-фантастический боевик.
Университетский профессор раскрыл тайну параллельных миров и путешествий между ними, но предпочитает это не афишировать, что приводит к драматическим последствиям. Все исправить пытается его сын, талантливый студент с задатками большого ученого. Он рано потерял мать, отец многое ему недодал, из-за чего у него полно незакрытых гештальтов.
А тут еще человечество надо спасать, да еще одновременно в нескольких измерениях. Не слишком оригинальная, но ненапряжная история с Павлом Табаковым, Лукерьей Ильяшенко, Константином Лавроненко, а также Игорем Жижикиным (интервью с ним - на стр. 28).
Заодно узнаете, кто такой Кот Шредингера.
Где смотреть: Okko, Wink, Иви, Premier.
«Черная весна»
Фото: кадр из фильма
Драма про подростков.
История о том, каким трагическим может быть взросление. Южный приморский городок, самый конец зимы. В город приезжают киношники - снимать рекламу местному кондитерскому королю. На главную роль берут самую красивую старшеклассницу Анжелу, которую немедленно совращает заезжий режиссер (а она и не против).
Влюбленный в Анжелу романтический подросток Мел вызывает режиссера на дуэль - благо нашлись старинные пистолеты. Вдохновленные результатом, Мел и его друзья организуют подпольный дуэльный клуб, чтобы вершить справедливость - с далеко идущими последствиями, конечно. В главной роли - заслуженный подросток российского кино Глеб Калюжный.
Где смотреть: Start.
«1703»
Фото: кадр из фильма
Черная комедия, нуар-детектив.
Мрачный, полный старинных мифов Питер, где всегда полумрак и вечно идут дожди. Депрессивно-агрессивный опер Гоша (Гоша Куценко) давно потерял смысл жизни и безостановочно слушает песни Татьяны Булановой. Начальник навязывает ему напарника - розовощекого москвича Вадика (Кузьма Сапрыкин), который втайне мечтает стать звездой стендапа.
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Вместе они расследуют загадочное исчезновение тел девушек из моргов, попутно знакомясь с обитателями ночного Питера и все ближе подходя к решению застарелых личных проблем.
Санкт-Петербург - не просто фон, а ключевой элемент сериала, названием которого стал год основания города. Блестящий сценарий, неожиданные и филигранно сыгранные образы (один Андрей Федорцов чего стоит) и светлый, «терапевтический» финал позволяют назвать «1703» одним из самых ярких сериальных событий в России в уходящем году.
Где смотреть: Okko.