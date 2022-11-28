Названа дата выхода второго сезона сериала «Ресторан по понятиям»

12 декабря на канале ТНТ выйдет второй сезон сериала «Ресторан по понятиям». На этот раз главных героев ждет новый вызов и новые опасности.

Мы снова увидим Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченкова, Владимира Сычева и Ивана Кокорина. Кроме того, к основному составу присоединятся Иван Охлобыстин и Мария Кравченко.

А самих себя сыграют певица Люся Чеботина и иллюзионист Сергей Сафронов.

«В новом сезоне главная мечта моего героя наконец-то сбудется, и его жизнь заиграет новыми красками, но не все так очевидно, как кажется на первый взгляд. По своей душевной простоте Кувалда будет верить всему, что ему говорят другие. К счастью, рядом будут настоящие друзья (персонажи Вдовиченкова, Сычева и Кокорина), благодаря которым у моего героя случится переоценка ценностей. Он наконец поймет, в чем же заключается его истинное счастье», - заявил Дмитрий Дюжев.

«Ресторан по понятиям», второй сезон – с 12 декабря на ТНТ.

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