Стала известна дата выхода комедии «Я буду жить» со Старшенбаум

Стала известна дата выхода жизнеутверждающей комедии «Я буду жить» с Евгенией Дмитриевой, Владимиром Симоновым и Анной Старшенбаум в главных ролях. Фильм выйдет на сайте онлайн-кинотеатра Kion со 2 декабря.

Это история про учительницу Аллу, которая посвятила всю свою жизнь мужу и детям. Однако родственники это, мягко говоря, не ценят. Однажды за ужином женщина подавилась за столом, но члены семьи этого даже не заметили.

Алла по иронии судьбы оказывается на собрании онкобольных и слышит, что больше всего собравшиеся жалеют о том, что жили не свою жизнь. И тут к ней приходит осознание.

«Во время съемок я столкнулась с вопросами, на которые лучше ответить каждому зрителю: «Можем ли мы себе позволить сделать то, что действительно хотим?» Где заканчивается «ответственность» родителей перед их детьми, и когда дети начинают полностью отвечать за все свои действия и решения?» — поделилась актриса Евгения Дмитриева.

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