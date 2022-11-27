Звезды сериала «Постучись в мою дверь» закрутили реальный роман, но что-то пошло не так

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» стал почти таким же популярным, как и «Великолепный век». В фильме рассказывается про любовь и отношения богатого бизнесмена Серкана Болата и простой студентки Эды Йылдыз.

Зрители настолько поверили в страсть главных героев, что у многих закрались подозрения - был ли роман у актеров в реальной жизни. Артисты Керем Бюрсин и Ханде Эрчел подогрели интерес, когда после съемок отправились на Мальдивы.

Официально актеры ничего не комментировали на эту тему, но периодически их видели вместе. В 2021 году отношения Керем Бюрсин и Ханде Эрчел подтвердились! Влюбленные без стеснения стали публиковать совместные фото в соцсетях, ставить друг другу лайки. А после съемок финала вдвоем улетели в Америку.

Однако в марте 2022 года появились новости о том, что звезды сериала разорвали отношения. Актриса сначала удалила все совместные снимки с актером, а потом и вовсе отписалась от него в соцсетях. После нее это сделал и сам Керем.

Причины расставания артисты не назвали. Но в окружении пары поговаривают, что Ханде чрезмерно ревновала Керема, устраивала ему скандалы. Артист не выдержал такого давления и ушел.

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