Появились новые фото Лизы Боярской в роли Екатерины II

Кинокомпания «Марс Медиа» объявила о завершении съемок исторической драмы «Великая. Золотой век», в которой Елизавета Боярская сыграла императрицу Екатерину II.
Другие исторические роли в сериале исполнили Антон Хабаров, Алексей Морозов, Павел Ворожцов, Алексей Филимонов, Игорь Гордин и Софья Синицына. Режиссером картины выступил Сергей Гинзбург.
Женщина или политик? Она сделала свой выбор. Фото: Первый канал
Съемки длились 89 дней и проходили в Санкт-Петербурге, Царском селе, Петергофе, Гатчине, Стрельне, Ломоносове и Елизаветино. Впервые кинематографистами был задействован на открытой воде корабль «Полтава». А для создания декораций охваченной чумой Москвы использовали более 14 тонн песка и земли.
«Завершились съемки, чувства смешанные, – делится впечатлениями Елизавета Боярская. – Конечно, мы все устали, режим работы был очень насыщенным, но, с другой стороны, грустно. У нас была великолепная команда единомышленников. Прекрасная группа, все большие профессионалы своего дела, талантливые и неравнодушные люди. И я благодарю каждого из них. Мы вложили в эту картину много любви и сил».
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Где кончается женщина и начинается правитель? Фото: Первый канал
В главных ролях и эпизодах снялась сотня актеров, а в массовых и групповых сценах было задействовано более полутора тысяч человек. Для проекта подготовили тысячу исторических костюмов, только для Екатерины было пошито десять нарядов. Часть одежды была взята на прокат в Испании, Чехии и у частных коллекционеров.
Костюмы как отдельный вызов для актеров и художников проекта. Фото: Первый канал
Сюжет: 1763 год – первый после коронации Екатерины. Власть в ее руках, но, заняв трон, его необходимо удержать. Молодой императрице предстоит убедиться в том, что второе намного сложнее, чем первое, и только через десять лет она сама по праву назовет себя Самодержицей Всероссийской.
Эти годы будут наполнены не только победами и свершениями, но и поражениями, потерями верных людей, предательством тех, кого она считала близкими, борьбой с дворцовыми интригами и происками врагов из-за границы.
И как финал - ожившая история России на экране. Фото: Первый канал
Как человек широкого мировоззрения и образования, она быстро поняла, что только справедливая, но строгая ко всем поданным власть способна сохранить страну, которую внутренние и внешние противники пытаются разорвать на «лакомые куски». Война с Турцией, европейские интриги, заговор с попыткой возвести на престол полоумного Иоанна Антоновича, эпидемия оспы, потом чума в Москве, появление мнимой дочери, «пугачевский бунт» – все это, не «убив» Екатерину, делает ее сильнее.
И вот уже все послы иностранных держав называют ее Екатериной Великой. Но только она знает, каких жертв потребовало от нее достигнутое величие. Выбор между «женщиной» и «властительницей» дался ей нелегко. Но она его сделала.
12-серийная картина снята по заказу Первого канала.