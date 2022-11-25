Появились новые фото Лизы Боярской в роли Екатерины II

Съемки длились 89 дней и проходили в Санкт-Петербурге, Царском селе, Петергофе, Гатчине, Стрельне, Ломоносове и Елизаветино. Впервые кинематографистами был задействован на открытой воде корабль «Полтава». А для создания декораций охваченной чумой Москвы использовали более 14 тонн песка и земли.

«Завершились съемки, чувства смешанные, – делится впечатлениями Елизавета Боярская. – Конечно, мы все устали, режим работы был очень насыщенным, но, с другой стороны, грустно. У нас была великолепная команда единомышленников. Прекрасная группа, все большие профессионалы своего дела, талантливые и неравнодушные люди. И я благодарю каждого из них. Мы вложили в эту картину много любви и сил».

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