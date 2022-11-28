Судьбы звезд «Глухаря»: Аверин - холостяк, Болтнева одна растит трех детей, жизнь Тарасовой похожа на жизнь Зиминой

«Глухарь» сразу же, с первых серий, приковал к себе внимание огромного большинства зрителей. Здесь было все, на чем держатся качественные проекты: закрученный сюжет, харизматичные персонажи, романтика, юмор… И, конечно, неустанная борьба со злом.
На протяжении трех лет «Глухарь» не сбавлял обороты. И зрителям очень не хотелось расставаться с любимыми героями, когда сериал подошел к концу. Создатели проекта и мечтать не могли о таком успехе. Поначалу сценарист Илья Куликов планировал сделать короткометражку «для своих», а главными героями сделать своих друзей – следователя МВД и сотрудника ДПС. Но получился долгоиграющий проект.
Максим Аверин – Сергей Глухарев
Максим Аверин. Фото: кадр из сериала «Глухарь»
Исполнив роль обаятельного следователя, Максим Аверин стал невероятно популярным. Он вспоминал, что буквально не мог спокойно ходить по улицам – его тут же узнавали прохожие. Но актер понимал: ему нельзя надолго «застревать» в образе полицейского.
И у него получилось переломить сложившийся стереотип новой ролью – он сыграл врача в сериале «Склифосовский». И уверенно повторил свой успех. Были у Аверина и другие яркие роли – например, в телепроекте «Куприн».
Зрители, покоренные ослепительной улыбкой Аверина-Глухаря, были уверены, что у него роман с Викторией Тарасовой. Потом, после «Склифосовского», решили, что у него нежные отношения с Марией Порошиной.
Но экранные романы Аверина оставались на экране. Сам актер уверяет, что не собирается вступать в интрижки с коллегами, да и вообще из-за большой занятости у него нет времени на личную жизнь.
Денис Рожков – Денис Антошин
Денис Рожков. Фото: кадр из сериала «Глухарь»
«Глухарь» стал для Рожкова настоящим трамплином к успеху. До этого он десять лет работал, где придется: был монтажником (и даже хотел сделать это своей профессией), занимался отбором актеров в проект «Голод-2», работал корреспондентом…
Форма настолько подошла Денису, что он появился в ней и в следующих проектах. Интересно, что на съемках «Глухаря» Рожков какое-то время не находил общего языка с Марией Болтневой, сыгравшей его девушку. Но потом артисты поладили.
Поклонников очень интересует, как у Дениса Рожкова с личной жизнью. Звезда «Глухаря» был женат на художнике-гримере Ирине, у них родился сын Иван. Но в последнее время в Сети появились слухи о том, что актер живет отдельно от Ирины. Возможно, эти слухи не имеют под собой никакой почвы, и Денис просто много времени проводит в других городах на съемках.
Виктория Тарасова – Ирина Зимина
Виктория Тарасова. Фото: Global Look Press
Виктория Тарасова долго не хотела играть «мента». Согласилась, когда узнала, насколько точно образ Зиминой совпадает с ее судьбой: Виктория тоже воспитывала одна сына и встречалась с мужчиной моложе ее.
В студенчестве ей пришлось пережить предательство близкого человека: узнав о беременности, гражданский муж попросту исчез, и Виктория решила сделать аборт. Позднее в ее жизни появился предприниматель Михаил Гумен.
Актриса забеременела, но, когда она была на восьмом месяце, Михаил, обидевшись на упрек, ушел. Виктория родила сына, который так и остается главным мужчиной в ее жизни. Что же касается личных подробностей – звезда не любит об этом говорить.
Владимир Фекленко – Николай Тарасов
Владимир Фекленко. Фото: кадр из сериала «Глухарь»
Роль неопытного стажера Коли Тарасова принесла молодому актеру Владимиру Фекленко огромную популярность. И форма оказалась ему к лицу. После «Глухаря» Фекленко появлялся в проектах «Игра» (сыграл капитана ФСБ), «Универ. Новая общага», «Кураж»…
Но «Глухарь» он считает главным проектом в своей жизни: не только из-за взлета карьеры, но и потому, что именно на съемках «Глухаря» он познакомился с Камиллой. Девушка работала гримером. Между ними разгорелся роман, и вскоре они поженились. Сейчас Владимир и Камилла воспитывают дочку Мирославу.
Владислав Котлярский – Станислав Карпов
Владислав Котлярский. Фото: кадр из сериала «Глухарь»
Роль Карпова оказалась судьбоносной для выпускника режиссерского отделения Котлярского. Он и прежде снимался в небольших ролях, но образ циничного, жесткого и хладнокровного «опера» настолько захватил зрителей, что чуть не затмил главных героев. Пришлось делать спин-офф об этом герое, его так и назвали – «Карпов».
Владислав Котлярский рассказывал в интервью, что на самом деле он совсем не похож на своего персонажа. Отрицательное обаяние Карпова было таким мощным, что зрители считали, будто Котлярский встречается то с Викторией Тарасовой, то с другими яркими актрисами.
Наконец, в 2016 году актер поставил точку в домыслах, женившись на Виктории Болдыревой. В семье подрастают две дочери – Элина и Николь.
Мария Болтнева – Настя Клименко
Мария Болтнева. Фото: Global Look Press
Девушка с пониженной социальной ответственностью пленяет сердце сотрудника ДПС Дениса Антошина. Роман «гаишника» Дениса и проститутки Насти не оставил равнодушными зрителей.
Интересно, что в жизни Марии Болтневой было, пожалуй, не меньше трудностей и проблем, чем у ее героини. Гражданский муж, актер Георгий Лежава, считал, что она обязана ради семьи отказаться от карьеры. Мария не собиралась этого делать – напротив, активно строила карьеру.
Ссоры и скандалы в семье становились все более частыми. Беременность Марии не спасла ситуацию, а усугубила. Актрисе надоели упреки мужа, и она ушла от него – поселилась в общежитии.
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Вскоре на УЗИ выяснилось, что у нее – тройня. Врачи пытались уговорить Марию избавиться от одного из плодов, уверяя в опасности для ее здоровья и жизни. Но будущая мама на это не согласилась: не смогла выбрать, кем из троих детей пожертвовать. И в итоге родила троих здоровых сыновей: Андрея, Тимофея и Платона.
С Георгием Лежавой они по-прежнему не живут вместе, но актер помогает Марии финансами. Болтнева оказалась прекрасной мамой: она отлично справляется с тремя детьми, успевая при этом активно сниматься и играть в театре.