Судьбы звезд «Глухаря»: Аверин - холостяк, Болтнева одна растит трех детей, жизнь Тарасовой похожа на жизнь Зиминой

Исполнив роль обаятельного следователя, Максим Аверин стал невероятно популярным. Он вспоминал, что буквально не мог спокойно ходить по улицам – его тут же узнавали прохожие. Но актер понимал: ему нельзя надолго «застревать» в образе полицейского.

И у него получилось переломить сложившийся стереотип новой ролью – он сыграл врача в сериале «Склифосовский». И уверенно повторил свой успех. Были у Аверина и другие яркие роли – например, в телепроекте «Куприн».

Зрители, покоренные ослепительной улыбкой Аверина-Глухаря, были уверены, что у него роман с Викторией Тарасовой. Потом, после «Склифосовского», решили, что у него нежные отношения с Марией Порошиной.

Но экранные романы Аверина оставались на экране. Сам актер уверяет, что не собирается вступать в интрижки с коллегами, да и вообще из-за большой занятости у него нет времени на личную жизнь.

Денис Рожков – Денис Антошин

