Адская жара, рискованные трюки и опасная болезнь: как снимали второй сезон «Игры на выживание»

28 ноября на канале ТНТ выходит второй сезон сериала «Игра на выживание». В новых эпизодах зрителей ждут знойная пустыня, пара знакомых героев, множество новых, а еще – тайны и загадки.
Свой «Кальмар» - но на год раньше
«Игру на выживание» нередко сравнивают с другим хитовым проектом – «Игрой в кальмара». И там, и там герои принимают участие в шоу, чтобы заработать приличную сумму денег и пять минут славы. Но в результате оказываются лицом к лицу с насилием и смертью. Герои лишаются жизни или рассудка, а зачастую и того, и другого.
Только вот российский проект вышел на год раньше хита Netflix. Фильмы и сериалы о реалити, где шоу пошло не так, существовали и прежде. Но создатели нашей «Игры…» внесли в знакомый сюжет много нового.
«Мне категорически не хотелось снимать то, как люди просто бегают по лесу и умирают, а кто-то на них делает ставки. Такое уже было миллион раз. Я хотел внести какие-то смыслы», – говорит Карен Оганесян, режиссер проекта.
Играли самих себя
Первый сезон снимали в тайге, за которую довольно удачно выдали Абхазию. Среди персонажей – помощница депутата из Москвы, бухгалтер из Белгорода, борец ММА из Краснодара, словом – совершенно разные люди.
Саша Бортич и Алексей Чадов сыграли самих себя, а роль ведущего исполнил Игорь Верник. Интриги, загадки, неожиданные повороты сюжета… К финалу в живых почти никого не осталось, но сезон завершился загадочным: «Добро пожаловать на следующий уровень». Зрители поняли: второму сезону – быть.
«Съемки были адом на земле – плюс 60!»
Фото: канал ТНТ
Съемки первого сезона получились экстремальными. Группа несколько месяцев жила в горах Абхазии, где, кроме лошадей, коров и съемочной группы, не было никого. Не было даже электричества после 20 часов.
Второй сезон снимали в солнечном Узбекистане – нужен был максимальный контраст. Восток оказался очень гостеприимным – у группы не было проблем с гостиницей и бытовыми условиями. Правда, донимал изнуряющий зной. Актеров обливали водой между дублями, но некоторые все равно не избежали теплового удара.
«Мне больше всего запомнилась невероятная жара… Съемки были адом на земле! Плюс 60 – это не для слабонервных. У нас был случай, когда у директора картины Федора Черных в машине расплавился навигатор», – вспоминает актриса Линда Лапиньш, сыгравшая в первом сезоне Вику, а во втором – Олю.
Фото: канал ТНТ
Кроме того, съемочную группу настиг коронавирус. Андрей Чадов планировал провести на съемках всего десять дней, но сразу слег и оказался в карантине в собственном номере. Вскоре заболел режиссер, а за ним – другие члены команды.
«Пришлось останавливать съемки, пока я лежал. А потом я буквально заново учился ходить, потому что все тело страшно болело», – вспоминает Карен Оганесян.
«Как корабль назовешь, так он и поплывет. Назвали «Игра на выживание», вот и выживали, как могли», – говорит исполнительница роли Инги - Кристина Ра.
Убитые не оживут…
Кое-кого из героев первого сезона зрители увидят и во втором. Но «оживить» убитых режиссер категорически отказался: это невозможно. Правда, вместо убитой Вики появляется ее сестра-близнец Оля, но надежды зрителей на то, что она окажется Викой, напрасны.
«Персонаж Виктории многим полюбился, и они надеются, что Оля и Вика – это один человек. Или верят, что Виктория воскреснет. Мне это все очень приятно, но, черт возьми, ребята, это Оля!» – солидарна с режиссером Линда.
Экстремальные трюки и неожиданные разоблачения
Фото: канал ТНТ
Некоторые «новенькие» показали себя настоящими героями. Например, Никита Плащевский (исполнитель роли Клима Сазонова) три месяца готовился к сцене драки в хамаме и отказался от дублера, когда потребовалось перелезать из одного окна движущегося поезда в другое.
Линда Лапиньш похудела для роли, а еще - снималась на жаре в плаще и кофте с длинными рукавами.
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История со звездами, которые играют самих себя, тоже продолжается. Во-первых, раскроются секреты героя Верника, - он окажется не так прост, как кажется. Во-вторых, в сериале появится Андрей Чадов - в качестве самого себя, то есть известного актера Андрея Чадова.
Еще одно неожиданное камео – от режиссера Карена Оганесяна. Хотя роль у него будет совсем маленькая. И нет, он не планировал, как Альфред Хичкок появляться на пару секунд в каждом своем фильме, просто в нужный момент не нашли подходящего артиста, и режиссер взял работу в кадре на себя.
Не пропустите второй сезон сериала «Игра на выживание» на канале ТНТ!