Адская жара, рискованные трюки и опасная болезнь: как снимали второй сезон «Игры на выживание»

28 ноября на канале ТНТ выходит второй сезон сериала «Игра на выживание». В новых эпизодах зрителей ждут знойная пустыня, пара знакомых героев, множество новых, а еще – тайны и загадки.

Свой «Кальмар» - но на год раньше

«Игру на выживание» нередко сравнивают с другим хитовым проектом – «Игрой в кальмара». И там, и там герои принимают участие в шоу, чтобы заработать приличную сумму денег и пять минут славы. Но в результате оказываются лицом к лицу с насилием и смертью. Герои лишаются жизни или рассудка, а зачастую и того, и другого.

Только вот российский проект вышел на год раньше хита Netflix. Фильмы и сериалы о реалити, где шоу пошло не так, существовали и прежде. Но создатели нашей «Игры…» внесли в знакомый сюжет много нового.

«Мне категорически не хотелось снимать то, как люди просто бегают по лесу и умирают, а кто-то на них делает ставки. Такое уже было миллион раз. Я хотел внести какие-то смыслы», – говорит Карен Оганесян, режиссер проекта.

Играли самих себя

Первый сезон снимали в тайге, за которую довольно удачно выдали Абхазию. Среди персонажей – помощница депутата из Москвы, бухгалтер из Белгорода, борец ММА из Краснодара, словом – совершенно разные люди.

Саша Бортич и Алексей Чадов сыграли самих себя, а роль ведущего исполнил Игорь Верник. Интриги, загадки, неожиданные повороты сюжета… К финалу в живых почти никого не осталось, но сезон завершился загадочным: «Добро пожаловать на следующий уровень». Зрители поняли: второму сезону – быть.

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