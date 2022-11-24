Cпин-офф «Ходячих мертвецов» 2023 года завершит историю Рика Граймса

На днях вышел последний эпизод 11-го сезона культового сериала «Ходячие мертвецы». Авторы шоу планировали, что это будет финал, но проект уже оброс внушительным количеством спин-оффов. Так что можно сказать, что «Ходячие мертвецы» закончились, но история продолжается.

При этом шоураннеры так и не завершили историю Рика Граймса — главного персонажа первых сезонов, сыгранного актером Эндрю Линкольном (мужчина из популярного интернет-мема про Карла). По сюжету он исчез, но в финальном сезоне ненадолго появляется, доказывая, что остался жив. Но что же с ним будет дальше, если сериал уже кончился?

История Рика и его подруги Мишонн будет продолжена в спин-оффе, который канал AMC покажет в 2023 году. Это будет «эпическая история любви», которая расскажет, что случилось с Риком после его исчезновения. Проектом занимается шоураннер Скотт Гимпл.

«Гимпл, я и Энди работали в течение последнего года, полутора лет или около того, действительно создавая историю и то, как мы завершим историю Рика и Мишонн, — цитирует издание Comicbook актрису Данай Гурира, играющую Мишонн. — Мы дали вам немного почувствовать начало того, что происходит, и намек на то, что будет дальше (в финале «Ходячих мертвецов». — Прим. авт.)».

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