Жена снимает Сергея Безрукова в сериале про лихого адвоката

В Москве стартовали съемки исторической судебной драмы «Плевако». Этот сериал расскажет о легендарном российском адвокате и блестящем ораторе, которого современники прозвали «московским златоустом», — Федоре Никифоровиче Плевако.
Главную роль в картине исполнит народный артист России Сергей Безруков. Режиссером выступает его жена Анна Матисон.
«На мой взгляд, и в исторических, и в современных картинах зачастую не хватает людей, на которых мы можем ориентироваться и которыми можем гордиться. А Плевако — именно такой человек, — говорит генеральный продюсер киностудии «Рок», организовавшей съемки, Алексей Учитель. — Он во многом перевернул представление о том, каким может быть адвокат. Умел добиваться победы в любом деле, даже если на первый взгляд оно казалось безнадежным. О его судебных речах ходили легенды, послушать их приходили и Шаляпин, и Станиславский».
Сериал будет состоять из десяти серий, каждая посвящена отдельному делу. Будет и экшн, и детектив, и, конечно же, линия судьбы самого героя.
«Федор Никифорович Плевако — интереснейшая личность, звезда своего времени! Газеты, в которых печатали его речи, раскупались молниеносно, на его выступления в суде ходили, как на концерт или в театр, — говорит актер Сергей Безруков. — Если он брался за защиту, то делал это на совесть. Адвокат ведь не выбирает, кого защищать. Иногда Федор Никифорович брался за ситуации, которые казались безвыходными, и все равно умудрялся повернуть дело так, что присяжные видели перед собой человека, его внутренний мир, а не совершенный им поступок, и в них пробуждалось сострадание. Мне очень импонирует порядочность Федора Никифоровича: он в любой ситуации оставался человеком, а это — самое главное».
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В каждой серии зрители станут свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на реальном случае из практики Плевако, но и небольших анекдотов — дел, в которых «московский златоуст» буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону.
Но магистральный сюжет расскажет о деле женщины, застрелившей своего любовника благородных кровей. По сюжету, в этом случае переплелись интересы целого ряда влиятельных людей, и звездной карьере адвоката грозит крах. Ситуация усложняется еще больше, когда Плевако внезапно влюбляется в чужую жену.
Съемки сериала пройдут в Москве и Московской области.
Создатели сериала «Плевако» хотят показать героя, которым можно гордиться. Фото: PR НТВ
Историческая справка:
В 60-х годах XIX века Александр II провел ряд либеральных реформ, одной из которых была судебная. Важным нововведением стали открытость судов присяжных и право любого подсудимого на защиту. Таким образом к концу 70-х — началу 80-х в Санкт-Петербурге и Москве среди юристов начала выделяться отдельная группа адвокатов, многие из которых были настоящими звездами, и громкие процессы с их участием стали привлекать сотни зрителей, конкурируя с театральными представлениями.
Федор Плевако был одним из самых ярких героев того времени. Помимо выдающегося ораторского таланта и природной смекалки он обладал еще одной важной чертой, отличающей его от остальных юристов, — он был из народа. Будучи сам незаконнорожденным, Плевако отлично понимал простых людей и по-настоящему хотел им помогать, что и сделало из него народного любимца.