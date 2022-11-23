СТС покажет мультсериал о домовом Финнике и его друзьях

У анимационного фильма «Финник», вышедшего в кинотеатрах весной 2022 года, появится продолжение в виде мультсериала. Это новый проект группы компаний «Рики», и покажет его канал СТС.

Полюбившийся зрителям домовой станет не только героем сериала «Детектив Финник», но и официально лицом СТС — с декабря персонаж будет интегрирован в ролики и межпрограммные заставки телеканала.

«Еще в процессе создания фильма мы понимали, что Финника ждет долгий путь. И сейчас он обрел не только уютный дом на СТС, но и друзей в лице всех зрителей канала, — говорит генеральный продюсер ГК «Рики» Юлия Николаева. — Бытует мнение, что там, где живет домовой, всегда царят уют и благополучие. Я думаю, что это отличный бонус к невероятно увлекательному сериалу, в котором есть потрясающее качество картинки, забавные отсылки и многие другие сюрпризы для поклонников истории».

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