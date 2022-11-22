Хуже, чем Хюррем: какой на самом деле была Махидевран

Несмотря на то, что судьба матери сына султана Сулеймана Махидевран была трагичной - историки считают, что она сама виновата в своих бедах.

В сериале «Великолепный век» нам показали, что женщина была очень ревнивой. Она на дух не переносила Хюррем и считала, что та сломала ей всю жизнь. Но на самом деле Махидевран была еще той штучкой.

По мнению исследователей, Махидевран была знатной сплетницей и клеветницей. От этого страдало все ее окружение. Слезы, истерики и пакости – стали привычными вещами в ее жизни. При этом своим грехам она всегда находила оправдание.

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