«А-а-а-а!»: продюсеры «Великолепного века» планируют снять похожий сериал

Сериал «Великолепный век» стал одним из самых популярных в истории мирового кино. В фильме рассказывается про жизнь и любовь османского султана Сулеймана, который жил в XVI веке.

Картина настолько понравилась зрителям, что они готовы каждый раз его пересматривать. В России фильм крутят уже несколько лет по каналу «Dомашний». Казалось бы, о съемках продолжения или о похожей картине нельзя было и мечтать.

Но мечты сбываются! В Сети появилась информация, что продюсерская компания Tims&B, снявшая «Великолепный век», планирует создать новый похожий фильм.

Но для того, чтобы картина получила успех, требуется очень много времени на подготовку. Поэтому официальных заявлений пока сделано не было. Но они будут!

Вы в это верите?

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