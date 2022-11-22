Новые дела и развязка в личной жизни Швецовой: «Тайны следствия» снова выйдут в эфир

С 28 ноября на канале «Россия 1» начнут выходить финальные серии 22-го сезона популярного детективного сериала «Тайны следствия».
Подполковнику юстиции Марии Швецовой (Анна Ковальчук) придется расследовать новые тайны: загадочное убийство хозяйки загородного дома, трагическую гибель студентки, шокирующую расправу над влюбленной парой и покушение на жизнь сотрудника судебного архива.
Но главное — в финальных сериях зрителей ждет развязка непростой жизненной ситуации, в которой оказались Мария Сергеевна и ее близкие. Швецова понимает, что в личной жизни слишком часто рубила с плеча, и ей предстоит «работа над ошибками». Но кого она решит вернуть — бывшего мужа Дмитрия или несостоявшегося жениха, опера Платонова? У каждого из них развиваются новые отношения, и следователь Людмила Колонкова вполне может стать для Марии не только подругой, но и соперницей в любви.
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Но еще сильнее главную героиню беспокоит то, что ее дочь не на шутку увлеклась опасными журналистскими расследованиями и предпочитает действовать в одиночку.
Не пропустите премьеру финальных серий 22-го сезона сериала «Тайны следствия» — с 28 ноября в 21:20 на канале «Россия 1».