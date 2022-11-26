Что известно о сериале «Король и Шут» - про знаменитую группу

Восьмисерийный фэнтези-проект выйдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» в 2023 году - он посвящен легендарной панк-группе, которая перестала существовать после случившейся 9 лет назад смерти одного из ее лидеров, Михаила «Горшка» Горшенева.
На песнях группы выросло целое поколение, поэтому фильм по-настоящему ждут. А «Телепрограмма» представляет свежие кадры со съемочной площадки, по которым можно понять, чего стоит ждать от этого необычного проекта.
Фронтмена коллектива Михаила Горшенева сыграл Константин Плотников. Фото: «Кинопоиск»
Фронтмена коллектива Михаила Горшенева сыграл Константин Плотников, известный по сериалам «Общага», «Вертинский» и фильму «Союз спасения». Надо признать, что Константин получился действительно похожим на Горшка, и дело не только в прическе и одежде - актеру удалось «поймать» фирменный полубезумный взгляд музыканта.
Это отмечает и другой лидер группы, Андрей «Князь» Князев, ставший одним из продюсеров сериала: «Костей я еще на этапе кастинга был поражен - он умудрился подметить настолько тонкие моменты в Горшке, которые могли разглядеть только близкие друзья».
Роль Князя исполнил Влад Коноплев. Фото: Global Look Press
Роль Князя исполнил Влад Коноплев («Алекс Лютый»). На кандидатуре Коноплева настоял сам Князев: «Мы общались с Владом, я рассказывал ему то, что он не узнал бы из сценария. И после нашей встречи он все понял, у него стало круто все получаться».
Фото: «Кинопоиск»
Авторы сериала решили уйти от создания банальной биографии и сняли фэнтези по сюжетам мрачных музыкальных сказок «КиШ»: есть там и чудища, и летучие мыши, и трактиры, и всякая нежить.
Фото: «Кинопоиск»
Режиссер Рустам Мосафир определяет жанр картины как «байки из склепа», внутри которых живут вымышленные герои Горшок и Князь.
Фото: «Кинопоиск»
Вторую жену Горшка - Ольгу Горшеневу, которая родила певцу дочь Сашу (ей сейчас 13 лет), сыграла Дарья Мельникова.
Фото: «Кинопоиск»
Кстати
Есть в сериале отсылки и к известным советским фильмам.Так, в сцене, где молодой Князь играет на гитаре маме, легко угадывается намек на знаменитый эпизод из «Курьера», в котором главный герой с матерью поют «Траву у дома».
Фото: кадр из фильма "Курьер"