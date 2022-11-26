Что известно о сериале «Король и Шут» - про знаменитую группу

Восьмисерийный фэнтези-проект выйдет на онлайн-платформе «Кинопоиск» в 2023 году - он посвящен легендарной панк-группе, которая перестала существовать после случившейся 9 лет назад смерти одного из ее лидеров, Михаила «Горшка» Горшенева.

На песнях группы выросло целое поколение, поэтому фильм по-настоящему ждут. А «Телепрограмма» представляет свежие кадры со съемочной площадки, по которым можно понять, чего стоит ждать от этого необычного проекта.