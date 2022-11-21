Стало известно, когда выйдет третий сезон сериала «Жуки»

Дождались! В эфир ТНТ возвращается комедийный сериал «Жуки» про трех московских айтишников, которые уехали в глухую деревню и построили там успешный бизнес. Увидеть продолжение любимой истории можно будет уже с 5 декабря.

К сожалению, третий сезон станет последним. Но сценаристы уверяют, что закончат историю хорошо, переживать не стоит.

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«Все хорошее когда-нибудь заканчивается. На мой взгляд, у нас получилось прекрасное окончание прекрасного проекта. За три сезона мы рассказали классную историю, в которой нет глупых и злых людей, здесь есть люди наивные и ошибающиеся – в лучших традициях Шукшина, - заявил Вячеслав Чепурченко, сыгравший в сериале главную роль.

«Жуки. Финал» – с 5 декабря в 20:00 на ТНТ