ТНТ покажет новую «Игру на выживание»

Вечером 28 ноября канал ТНТ начнет показ второго сезона сериала «Игра на выживание». Режиссером новых серий выступил Карен Оганесян. К своим ролям в картине вернулись Игорь Верник, Линда Лапиньш и Владимир Веревочкин. А новых участников жуткого реалити сыграли Андрей Чадов, Анастасия Сапожникова, Валерия Репина, Денис Котов, Анна Зайкова и другие актеры.
Напомним, в первом сезоне зрителям показали реалити-шоу «Выживший», в котором 16 претендентов на приз в миллион евро забросили в мрачную и холодную тайгу. В ходе испытаний, поражающих своей жестокостью, погибли все игроки, кроме главного героя (а вы говорите, «Игра в кальмара»).
В начале второго сезона единственный выживший выкладывает в интернет разоблачающие видео с целью доказать, что участники шоу стали жертвами чьего-то больного воображения, однако ему никто не верит. И ровно через год продюсеры проекта снова объявляют набор игроков. И в этот раз на съемки приезжает множество родственников погибших, которым хочется разобраться, что произошло на самом деле.
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Второй сезон «Игры на выживание» сконцентрируется не только на опасных испытаниях, которые пройдут в раскаленной пустыне, но и приоткроет завесу тайны над теми, кто находится за кадром «Выжившего». Зрители поближе познакомятся и с Игорем Верником, который в продолжении сериала покажет драму своего персонажа.
«Я точно могу сказать, что этот сезон будет умнее, интриг в нем тоже будет больше. «Игра» выбрала несколько иной тип повествования, она сама решает, какой она будет, а мы лишь следуем за ней. Я надеюсь, что зрителям понравится эта трансформация. Если даже кому-то поначалу будет непривычно, к концу сезона все оценят этот ход», — заверил режиссер Карен Оганесян.
Кстати, Линда Лапиньш вернулась в проект, чтобы сыграть сестру своей погибшей в первом сезоне героини. И не исключено, что эта близняшка окажется самой девушкой, чудом выжившей в первой игре.
Не пропустите телепремьеру второго сезона «Игры на выживание» — 28 ноября в 21:00 на канале ТНТ.