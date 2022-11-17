ТНТ покажет новую «Игру на выживание»

Вечером 28 ноября канал ТНТ начнет показ второго сезона сериала «Игра на выживание». Режиссером новых серий выступил Карен Оганесян. К своим ролям в картине вернулись Игорь Верник, Линда Лапиньш и Владимир Веревочкин. А новых участников жуткого реалити сыграли Андрей Чадов, Анастасия Сапожникова, Валерия Репина, Денис Котов, Анна Зайкова и другие актеры.

Напомним, в первом сезоне зрителям показали реалити-шоу «Выживший», в котором 16 претендентов на приз в миллион евро забросили в мрачную и холодную тайгу. В ходе испытаний, поражающих своей жестокостью, погибли все игроки, кроме главного героя (а вы говорите, «Игра в кальмара»).

В начале второго сезона единственный выживший выкладывает в интернет разоблачающие видео с целью доказать, что участники шоу стали жертвами чьего-то больного воображения, однако ему никто не верит. И ровно через год продюсеры проекта снова объявляют набор игроков. И в этот раз на съемки приезжает множество родственников погибших, которым хочется разобраться, что произошло на самом деле.